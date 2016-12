Pensioni oggi 23 dicembre 2016: le novità su flessibilità, ape, reversibilità, precoci, opzione donna, cumulo e reversibilità

Pensioni oggi 23 dicembre 2016, le novità. Sul sito dell’onorevole Damiano e Baruffi sempre relativamente alla riforma delle pensioni, viene pubblicato un documento di sintesi delle misure approvate sulle pensioni. Nella Legge di Bilancio 2017, approvata di recente, sono comprese alcune significative misure, frutto dell’impegno della Commissione Lavoro e del confronto con le parti sociali. Ecco queste misure riassunte in un documento dei Deputati PD, dal titolo pensione 10 passi in avanti viene sottolineato come la legge di bilancio 2017 è stata approvata con essa un importante misure relative alle pensioni, va sottolineato che finalmente si considera il peso dei diversi lavori e del lavoro di cura e assistenza di familiari disabili e/o anziani non autosufficienti.

Pensioni e legge di Bilancio, ultime news.

Misure decisamente migliorative sul fronte pensioni, frutto del lungo lavoro in commissione e del confronto con le parti sociali. Molte le novità rilevanti, prime fra tutte la possibilità di flessibilità nel pensionamento, e l’anticipo sull’età della pensione di vecchiaia. Ma anche l’ottava salvaguardia per gli esodati, il diritto a pensione opzione donna anche per chi ha compiuto 57 anni se dipendente e 58 se autonoma entro il 31/12/2015, la maggiore flessibilità per chi fa lavori gravosi e pesanti e per i lavoratori precoci, il cumulo dei contributi gratuito, l’eliminazione delle penalizzazioni per chi va in pensione dal 2018 e non ha 62 anni.

Ape, pensioni anticipate.

La prima novità è l’anticipo pensionistico(Ape), che consente al lavoratore che compie 63 anni di anticipare fino a tre anni e sette mesi l’uscita dal mercato del lavoro in attesa della pensione. Nel maggio 2017 partirà la sperimentazione dell’ape prestito e dell’ape sociale. Nel primo caso, i lavoratori potranno accedere in anticipo alla pensione grazie ad un prestito fino al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia. Con l’ape sociale invece sarà concessa un’indennità a carico dello Stato, fino al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia.

Pensioni, precoci, quota 41, ultime news.

Sul fronte pensioni anticipate, viene introdotta più flessibilità per i lavoratori precoci, in particolare coloro che hanno 41 anni di contributi di cui almeno 12 mesi (anche non continuativi) prima dei 19 anni di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupati senza ammortizzatori e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistono, al momento della richiesta da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado in situazione di gravità; presentano un grado di invalidità superiore o uguale al 74%; sono lavoratori dipendenti e svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttore di mezzi pesanti e camion, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro realizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilate, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti).

Pensioni anticipate ed ape.

Sul fronte pensioni anticipate, l’APE sociale consentirà ad alcune categorie di lavoratori in difficoltà e per chi svolge lavori gravosi di andare in pensione anticipata senza esoneri aggiuntivi attraverso un’indennità mensile a carico dello Stato. Si tratta di un reddito ponte in attesa della pensione, che permetterà di andare in pensione dai 63 anni anzichè dai 66 anni e sette mesi.Requisiti: 30 anni di contributi versati per i lavoratori e lavoratrici che abbiano esaurito la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, i lavoratori e lavoratrici che assistono da almeno sei mesi il/la coniuge o parente convivente di 1° grado con disabilità grave e i lavoratori e lavoratrici con un grado di invalidità superiore o uguale al 74.Requisiti: 36 anni di contributi versati per i lavoratori e lavoratrici che svolgono un lavoro ritenuto particolarmente pesante, svolto in via continuativa per almeno sei anni.

Pensioni anticipate, Ape prestito: i requisiti.

I lavoratori e lavoratrici attualmente in attività lavorativa possono anticipare l’accesso alla pensione di vecchiaia quando possiedono i seguenti requisiti di accesso: 63 anni di età; minimo 20 anni di contributi; la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore (al momento dell’accesso alla prestazione) a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (700 euro).

Pensioni anticipate, le modalità di accesso all’Ape.

Sul fronte pensioni anticipate, questo è il funzionamento del meccanismo Ape: gli interessati richiedono la certificazione della pensione futura all’Inps dove ottengono informazioni su durata e ammontare dell’ape e su banche assicurazioni aderenti all’iniziativa. Il richiedente sottoscrive on-line la proposta e la quantità prescelta dell’ape e, dopo le opportune verifiche, gli viene accreditato in rate mensili l’importo erogato. All’età di vecchiaia, l’Inps eroga la pensione al netto della rata di ammortamento inclusiva di restituzione capitale, interessi assicurazione. In caso di premorienza l’assicurazione ripaga il debito residuo ed eventuale reversibilità viene corrisposta senza decurtazioni; non ci sono garanzie reali sul prestito. Dopo vent’anni dal pensionamento, il richiedente ha completato la restituzione delle rate di ammortamento alla banca finanziatrice e la pensione torna a livello normale. La rata del prestito non è una penalizzazione della pensione ma un costo: al termine dei vent’anni di restituzione la pensione torna livello normale. Non viene ricalcolata nè la pensione nè la reversibilità per gli eredi. Chi accede all’anticipo pensionistico può decidere di estinguere anticipatamente il debito senza oneri o spese aggiuntive anche prima dei vent’anni.

Pensioni anticipate ed opzione donna, le novità nella legge di stabilità.

Sul fronte pensioni anticipate e opzione donna vengono incluse nel diritto le lavoratrici dipendenti autonomi che abbiano perfezionato requisiti entro il quarto trimestre del 2015, senza tener conto dell’aspettativa di vita. Rimane in vita la cosiddetta finestra mobile che impone la attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo le regole generali, l’assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome più aspettativa di vita, sette mesi.

Pensioni, esodati, cumulo e penalizzazioni.

Sul fronte ricongiunzione pensioni, viene stabilità il cumulo gratuito contributi, ossia la possibilità di cumulare gratuitamente tutti contributi versati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, comprese le casse professionali private e fondo di gestione separata Inps, sia per la pensione anticipata che per la pensione di vecchiaia. Ogni fondo o cassa previdenziale liquiderà il pro-rata secondo le regole di ciascuna gestione. Per quel che attiene alla tutela degli esodati e l’ottava salvaguardia, sono stati estesi ad ulteriori 30.700 lavoratori i benefici derivanti dalla salvaguardia rispetto a situazioni alte 2011 e intrappolati nella manovra Fornero. Sono state eliminate definitivamente le penalizzazioni per chi va in pensione anticipata 8ossia donne 41 anni e 10 mesi, uomini 42 anni 10 mesi9, prima dei 62 anni di età a partire dal 1 gennaio 2018.

Pensioni di reversibilità, le ultime news.

Secondo quanto riporta Il Giornale, sul fronte pensioni di reversibilità, quest’ultima viene riconosciuta sulla pensione anche nelle unioni civili. L’Inps ha dato l’ok per avviare le procedure per estendere i diritti riconosciuti dall’ordinamento che regola le pensioni anche alle coppie omosessuali. L’Inps con una nota ha ricordato che dallo scorso 5 giugno con l’entrata in vigore della legge 76/2016 il componente dell’unione civile è stato equiparato sul fronte delle prestazioni previdenziali al pari del coniuge. E così con l’adeguamento delle norme, nel caso in cui uno dei due componenti della coppia dovesse morire, il compagno avrà diritto alla pensione di reversibilità oppure all’indennità di morte. In questo caso il compagno otterrà il 60 per cento della pensione che percepiva l’altro componente della coppia con le eventuali riduzioni legate al possesso dei redditi che superano una determinata soglia.L’Inps ricorda, inoltre, che “l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge 76 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale”.

Pensioni e rivalutazioni, ultime news.

Sul sito Verona Sera si parla del blocco della rivalutazione sulle pensioni. Pochi giorni e il credito verrà prescritto. I pensionati che vogliono mantenere intatto il proprio credito con l’Inps in relazione al blocco delle rivalutazioni deciso dal governo Monti e bocciato dalla Corte Costituzionale devono farlo entro fine anno. Per questo lo Spi di Verona invita i diretti interessati a rivolgersi ai propri uffici per richiedere il relativo modulo da compilare e da inviare all’Ente previdenziale. In provincia i pensionati che hanno subito il blocco e che hanno ricevuto solo un rimborso parziale. La battaglia viene portata avanti dallo Spi Cgil che nel Veneto (come in altre regioni) ha promosso quattro ricorsi “pilota” per il recupero di tutti i soldi “persi” con il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a poco più di 1.400 euro mensili lordi negli anni 2012 e 2013 (legge Monti-Fornero).

“I tempi della giustizia sono molti lunghi e quindi, al fine di poter ottenere per intero gli arretrati, in caso di pronunciamento favorevole ai pensionati della Corte Costituzionale, è necessario bloccare i tempi della prescrizione che scatta il 31 dicembre.Molti pensionati lo hanno già fatto – spiega Rita Turati segretaria generale dello Spi del Veneto – grazie alla campagna “Occhio alla prescrizione” che lo SPI CGIL del Veneto ha lanciato da alcuni mesi. “Certo con l’accordo firmato il 28 settembre scorso si è ripreso il cammino del confronto con il governo sul valore delle pensioni e sul sistema previdenziale – sottolinea Giuseppe di Girolamo, segretario generale dello Spi Cgil di Verona – Ma quella del blocco delle rivalutazioni rimane una partita aperta che pesa come un macigno sui redditi dei pensionati.