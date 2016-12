Regali di Natale 2016: i profumi, maschere di bellezza ed altre idee beauty

Regali di Natale 2016: le idee beauty viaggio per lei. Continua anche oggi la scoperta dei possibili Regali di Natale 2016 con le proposte beauty tra profumi, cofanetti e prodotti di make-up. Ecco le idee del momento da Sephora. Per le amanti dei grandi classici J’adore con l’Eau de Parfum mentre chi per le estimatrici delle novità il Book of Dermask del DR.JART.

Makeup: focus labbra e sopracciglia, le idee Regalo Natale 2016.

Ossessione beauty sopracciglia anche per i regali con i gimme brow della Benefit Cosmetics. Il profumo del momento, idea per il regalo di Natale 2016, è il My Burberry Black. Tra i rossetti il Melted Matte Rossetto liquido opaco a lunga tenuta di Too Faced. Altra idea beauty la spazzola lisciante per capelli in ceramica di Dafni ed il The bath party con i Coriandoli da bagno. Sempre per il make-up potete puntare sul Fondotinta Ultra HD

di Make Up Forever o sul Kit di 5 Mini Rossetti Cremosi Le Marc di Marc Jacob Beauty. Anche il sistema di pulizia viso di Clarisonic può essere una buona idea regalo per il Natale 2016.