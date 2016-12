Serie A, 18° giornata di campionato: risultati, classifica e prossimo turno

Serie A, 18° giornata di campionato: risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno 19°giornata di serie A. Le partite della 18° giornata di campionato di giovedì 22 dicembre 2016, regalano una pioggia di gol. Finisce 3-3 Fiorentina – Napoli, sfida per l’Europa tra due squadre dagli umori opposti dopo gli ultimi risultati. Partita ad alta intensità, che ha regalato spettacolo ai 46 mila spettatori dello Stadio Artemio Franchi. Il Napoli passa in vantaggio al 25′ con un bellissimo destro di Lorenzo Insigne (partito da posizione irregolare) che batte Tatarusanu sul secondo palo. Il pareggio viola arriva al 52′ con una punizione di Bernarrdeschi deviata dalla barriera.

Al 68′ il capitano della Fiorentina Tomovic regala a Mertens l’opportunità di siglare il 2-1 e il belga non spreca, ma la gioia dei partenopei dura solo 1 minuto perché il giovane talento di Carrara batte Reina con un sinistro angolato da fuori area. Il 3-2 per i padroni di casi arriva con Mauro Zarate, subentrato a Carlos Sanchez, che sfrutta un assist del solito Bernardeschi, migliore in campo. Ma al 93° Gabbiadini segna il definitivo 3-3 su rigore procurato da Mertens. Un punto prezioso per il Napoli, che però scivola a -3 dalla Roma, che batte 3-1 il Chievo all’Olimpico. Decisivi El Shaarawy, Dzeko e Perotti, freddissimo su rigore (9° per i giallorossi), che rispondono al gol del vantaggio della squadra ospite segnato da De Guzman al 37′.

Partita pirotecnica anche a Cagliari, dove i padroni di casa ospitavano il Sassuolo. Il trequartista brasiliano Farias (doppietta) guida la clamorosa rimonta dei sardi che vincono 4-3, dopo essere stati in svantaggio per 3-1. Gli altri gol sono stati segnati da Sau e Borrielo per il Cagliari e da Adjapong, Pellegrini e Acerbi su rigore per il Sassuolo. Continua la crisi nera della squadra di Di Francesco che ora rischia (17 punti e quintultimo posto in classifica), mentre il Cagliari c’entra una vittoria fondamentale per risalire la classifica. A Torino il solito Belotti segna il gol vittoria contro il Genoa di Juric e sale a 13 gol in 16 partite, mentre finisce 0-0 la deludente sfida del Marassi tra Sampdoria e Udinese.

Serie A, 18° giornata di campionato: i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno la 19 giornata di serie A.

Doccia fredda per il Palermo nella sfida salvezza col Pescara allo Stadio Enzo Barbera., Dopo essere passato in vantaggio con un bel destro di Quaison al 33′, i padroni di casa subiscono il pareggio del Pescara al 93° con un rigore segnato da Biraghi. Annullato un gol regolare al Pescara all’89’ per fuorigioco inesistente di Fornasier.

La serie A riprenderà il 7 gennaiocon Empoli – Palermo delle 18:00 e Napoli – Sampdoria delle 20:45.

Risultati della 18° giornata di Serie A: Atalanta – Empoli 2-1, Inter – Lazio 3-0, Fiorentina – Napoli 3-3, Roma – Chievo 3-1, Torino – Genoa 1-0, Sampdoria – Udinese 0-0, Cagliari – Sassuolo 4-3, Palermo – Pescara 1-1, Crotone – Juventus (rinviata), Bologna – Milan (rinviata).

Classifica aggiornata di Serie A: Juventus 42, Roma 38, Napoli 35, Lazio 34, Milan 33, Atalanta 32, Inter 30, Torino 28, Fiorentina 27, Udinese 25, Chievo 25, Genoa 23, Sampdoria 23, Cagliari 23, Bologna 20, Sassuolo 17, Empoli 14, Palermo 10, Crotone 9, Pescara 9.

Prossimo turno la 19° giornata di serie A: il 7 gennaio 2017 Empoli – Palermo (18:00), Napoli – Sampdoria (20:45); 8 gennaio 2017 Udinese – Inter (12:30), Sassuolo – Torino, Pescara – Fiorentina, Lazio – Crotone, Chievo – Atalanta, Genoa – Roma (tutte alle 15:00); Milan – Cagliari (18:00), Juventus – Bologna (20:45).