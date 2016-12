Tagli capelli lunghi 2017 e tendenze moda: tutte le novità del nuovo anno per i capelli lunghi, lo stile Boho

Tagli capelli lunghi 2017, tutte le novità del 2017. I tagli per i capelli lunghi del 2017 mettono in primo piano tutte le tendenze moda del nuovo anno. Le chiome sono ora dinamiche e libere da costrizioni ed i tagli capelli mettono in evidenza questo effetto wild tanto ricercato negli ultimi tempi. Lo stile Boho, della tendenza moda primavera estate 2017, richiama gli anni ’70 ed il look Gipsy. La parola chiave di questo nuovo anno è accessorio: fasce, fiori, spille, piume, nastrini, applicazioni impreziosiscono i nostri outfit ed soprattutto le nostre capigliature. I tagli capelli lunghi 2017 riprendono questa tendenza e mettono in evidenza i volumi, le forme e la leggerezza del momento. Vediamo nel dettaglio quali sono i tagli di capelli lunghi più belli per questo 2017…

Tagli capelli lunghi 2017: il ricercatissimo stile Boho che spopolerà nel 2017.

I tagli di capelli lunghi per questo 2017 si sposano alla perfezione con il tanto agognato wild look. L’effetto capelli asciugati al vento è ancora ricercatissimo e per ottenerlo, oltre a dei prodotti a base di sale, è opportuno scegliere il taglio di capelli più adatto. Si privilegiano scalature che però mantengano le forme piene; anche la frangia, portata mossa, è di grandissima tendenza, purché sia piena ed importante. Per tutte le donne che non godono dei capelli mossi di natura, per ricreare questo effetto wild è opportuno utilizzare i giusti prodotti, magari aiutandosi con trecce e torcioni. Sfogliamo la gallery per vedere insieme quali sono i tagli capelli lunghi 2017 più belli di questa tendenza.