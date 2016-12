Tagli di capelli 2017 lob e bob con frangia: le tendenze del momento

Capelli, tagli con frangia 2017: le tendenze. I nuovi tagli di capelli con frangia nel 2017 torneranno protagonisti ed in particolare i tagli di capelli medio lunghi, bob e caschetti per un look dall’allure parigina. La frangia nel prossimo anno sarà declinata anche nella sua versione più corta, che noi abbiamo visto anche in questo autunno 2016. Non mancano anche le proposte con la frangia cortissima con i bob che vengono impreziositi da schiariture o ancora colorazioni particolari come quella pastello.

Tagli e look con frangia: protagonisti anche nel 2017.

In foto vediamo uno dei look di stagione di Kerastase con un taglio di capelli medio lungo, onde leggere ed una frangia corta e gonfia per un risultato molto naturale e chic che sta particolarmente bene alle castane per mettere in luce lo sguardo. Tante it girl e modelle, una tra tutte la splendida Alessandra Ambrosio, hanno scelto la frangia per divertirsi con un cambiamento di stile. Unico consiglio: farla prima dell’estate per gestirla al meglio evitando di trovarla sempre scomposta. La frangia per i tagli di capelli medi lob e bob si conferma dunque una delle grandi tendenze anche il prossimo anno.