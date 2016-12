Tendenze nail art 2016: il cielo stellato. Come realizzarlo

Nail art di tendenza 2016. Il glitter è tornato prepotentemente alla ribalta nella nail art ed è una soluzione perfetta per decorare le nostre unghie in occasione delle feste natalizie. Una delle ultime tendenze è quella di utilizzare i glitter su una base scura. I brillantini si potranno applicare utilizzando due metodi: se si scelgono sfusi nei vasetti si spolverizzano sulla lacca ancora fresca, proteggendo il risultato con uno smalto trasparente da applicare successivamente; in alternativa si può utilizzare uno smalto gliltterato. La scelta tra le basi di colore ed i glitter è pressoché infinita, tutto dipende dal risultato che si vuole ottenere.

Nail art cielo stellato. Il procedimento.

Con questo procedimento realizzare una nail art con effetto cielo stellato sarà un risultato accessibile anche a chi non ha dimestichezza con i pennelli, ma si limita ad indossare gli smalti in maniera tradizionale. Quello che occorre è uno smalto trasparente da usare come base, uno smalto blu della tonalità preferita. Se si vuole un risultato molto intenso si potrà scegliere un blu notte oppure il nero.

Per ottenere un effetto tridimensionale si potranno applicare due tipi di smalto glitterato, uno tono su tono ed un altro trasparente con glitter dorati. Il segreto per un risultato perfetto è quello di far asciugare bene tutti gli strati. Prima si applica la base trasparente, poi lo smalto blu, poi quello blu glitterato ed infine quello con i brillantini dorati. Più stati si applicheranno e maggiore sarà l’effetto scintillante. Volendo si può giocare creando effetti speciali, utilizzando i glitter solo su alcuni porzioni dell’unghia.