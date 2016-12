Uomini e Donne Trono Over. Anticipazioni News e Gossip Gennaio 2017. «Le rimostranze del dopo puntata». Dopo i fasti della sfilata – ri-vinta dal serafico e simpatico Francesco – si entra nel vivo della puntata dei Senior. Le anticipazioni di U&D mostrano un filmato riassuntivo delle ultime vicende relative a Gemma, Tina, Giorgio, Marco al quale fa seguito, com’è ormai prassi consolidata, il dopo puntata nel quale la Galgani lamenta di non poterne più degli attacchi dell’opinionista alla quale non va mai bene nessun argomento capiti alla dama di toccare!

«…e la lite continua in studio!». Uomini e Donne Senior. Anticipazioni News e Gossip Gennaio 2017.

Visto e considerato il tenore dell’intervento della Galgani, la puntata potrebbe ben intitolarsi “Gemma contro tutti”! Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over riferiscono che – come sempre – la lite continua in studio, in tempo reale. Maria annuncia che la dama tosco-torinese oggi vuole chiarirsi con Giorgio a proposito dei loro fatti intimi espressi sui social prima di vedere i suoi nuovi corteggiatori. Valentina salta su esprimendo il suo timore che si ripropongano le solite storie. Sta di fatto – care amiche ed amici fan di U&D – che si preannunciano anticipazioni molto succulente dal punto di vista del gossip! E perciò restate con noi!