Amnistia e indulto 2016: il punto di Walter Verini. Il tema dell’amnistia e indulto continua a tenere alta l’attenzione politica e sociale. Pochi giorni l’onorevole Walter Verini si è espresso sul punto in un’interessante intervista a Radio Carcere. Nell’intervista si è parlato dei rimedi alla problema della corruzione, della “via giudiziaria” che spesso supplisce alle “insufficienze della politica”, della necessità della riforma del Codice di Procedura Penale e dell’eventualità di un provvedimento di amnistia e indulto. L’intervista a Walter Verini sull’intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando all’Assemblea nazionale del Partito Democratico è stata realizzata da Lanfranco Palazzolo.

Amnistia e indulto 2016, il punto di Walter Verini.

Verini parlando dei radicali Verdini dichiara di avere una stima profonda per le battaglie compiute da quest’ultimi. Per quel che attiene al tema dell’amnistia, però, pur avevdo partecipato alla marcia organizzata a Roma il 6 novembre 2016, Verini ritiene che sia un gtema non attuale secondo visto che non ci sono purtroppo le condizioni, perchè per le forze politiche all’indomani di un nuovo voto sarebbe un tema scomodo. Verini ha raccontato di essere stato con il Cardinale di Perugia che celebrava una messa al carcere di Capanne a Perugia con i detenuti del penale, ed ha raccontato anche dell’intervento di uno dei detenuti che si è rivolto ai rappresentanti delle istituzioni chiedendo dell’amnistia. Per Verini “illudere quelle persone dicendo che si tratta di una cosa possibile è sbagliato, mentre è urgente far sì che la pena non sia quella”, ossia che non venga vissuta in una condizione di degrado che spesso contraddistingue le nostre carceri. A conclusione dell’intervista Verini ha ribadito:”Questo il tema di fondo sui cui impegnarci senza illudere la popolazione carceraria, ma se approvassimo la riforma del processo penale al senato anche dal punto di vista delle condizione dei nostri penitenziari faremmo sicuramente dei passi avanti molto importanti e sarebbe un senso che daremmo a questa fine di legislatura”.