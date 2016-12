Amnistia e indulto, Carceri e Giustizia: le ultime news ad oggi 24 dicembre 2016

Amnistia e indulto, Carceri e giustizia: le news ad oggi 24 dicembre 2016. Un’atmosfera sicuramente difficile quella del Natale nelle carceri italiane con i detenuti lontani dalle loro famiglie e dagli affetti. In attesa che si discutano i provvedimenti di clemenza di Amnistia ed indulto, ecco le ultime notizie sul fronte Carceri e Giustizia per capire quale sia la situazione attuale all’interno dei penitenziari italiani. Cattive notizie arrivano dal Torino, dove si segnalano guasti agli ascensori da circa otto mesi con problemi ai detenuti disabili.

Giustizia e carceri: le ultime news sui detenuti ad oggi 24 dicembre 2016.

Il quotidiano Repubblica riporta la notizia di ascensori completamente fuori uso nel carcere di Torino dove ci sono notevoli problemi per i vivandieri che per portare il pranzo ai compagni devono salire e scendere le scale. Non solo, ma Repubblica denuncia altre situazioni gravissime: “Topi e blatte infestano le celle, le docce, i locali comuni, dove le infiltrazioni d’acqua sono all’ordine del giorno, e quando piove, come in questi giorni, non resta che armarsi di secchi e scodella”. Una situazione che riguarderebbe il carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino denunciata nei giorni scorsi dalla garante dei detenuti Monica Gallo.

I dati sui detenuti nel carcere delle Vallette non sembrano migliori, con un aumento della popolazione detenuta nell’ultimo anno da 1.080 a 1.350 unità dove “Non uno, ma tutti gli ascensori sono rotti da aprile: gli incaricati sono costretti a fare tre piani di scale per trasportare il cibo e i detenuti disabili non possono più scendere nei parlatori per i colloqui con i parenti”.