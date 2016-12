Anticipazioni Tempesta d’Amore le trame di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre 2016. «La Croce di Hartmann». Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci mostrano Lucien estremamente interessato alla Croce di Hartmann, tant’è che va dicendo che vuole finanziare il Museo di Bichelheim. Nel frattempo c’è stata una gaffe di Natascha, cui Michael riesce a mettere una pezza scusandosi il primario, il quale accetta le scuse, ma a patto che Michael lavori al pronto soccorso.

«Beatrice depressa». Anticipazioni Tempesta d’Amore le trame di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre 2016.

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore rivelano inoltre che Tina è incerta sui propri sentimenti per Oskar. Benché innamorata di David, la ragazza bacia anche il birraio. Frattanto Beatrice è depressa, fa un bilancio fallimentare della propria vita e ha paura che prima o poi Friedrich la lasci. Tuttavia Stahl la rassicura spiegandole che ha già predisposto tutto in modo che riceva l’assistenza adeguata.

«Charlotte casalinga (quasi) perfetta». Anticipazioni Tempesta d’Amore le trame di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre 2016.

Charlotte intanto cerca di apparire, agli occhi di Nils, una casalinga perfetta. Perciò non chiedere l’intervento del qualificato personale del suo prestigioso hotel per farsi aiutare nella gestione quotidiana della convivenza. Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci avvertono però che mal glie ne incoglierà, e che si troverà costretta a rimediare in un modo o nell’altro ai propri errori. Geloso del rapporto tra Charlotte e il bell’Heinemann, Friedrich pensa a come minare la loro tranquillità. Allora fa mostra di chiedere consiglio a Nils – in qualità di personal trainer – su come comportarsi per soddisfare e rendere felici le donne, in particolare Beatrice.