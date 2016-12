Capelli: le ultime tendenze e le acconciature per il Natale 2016. Chi se non la giovane it-girl del 2016 Kendall Jenner poteva darci qualche idea per le acconciature capelli del Natale 2016? Lei ed il resto del clan Kardashian con i loro tagli di capelli ed hairstyle ormai dettano tendenza e non c’è ragazza che non voglia imitarla. Scopriamo una delle sue più recenti acconciature capelli da red carpet, da imitare per le feste.

Kendall Jenner: il look da sera con lo chignon messy.

Un bellissimo look capelli è quello sfoggiato da Kendall Jenner in foto perfetto per i tagli di capelli long bob: uno chignon messy. Il vantaggio di questo updo con i tagli di capelli medi è quello di lasciare alcune ciocche libere e scomposte per un risultato naturale e super chic. Un’acconciatura capelli glamour e adatta ai party e serate mondane da completare come ha fatto Kendall con un make up sempre appropriato: il rossetto rosso! Chignon messy, da ballerina, bassi, alti, con il frisé sono davvero l’acconciatura capelli ideale per le serate delle festività, da provare con e senza effetto scomposto.