Caterina Balivo, gli outfit natalizi in rosso a Detto Fatto. Caterina Balivo a Detto Fatto ogni giorno propone dei graziosi ed originali outfit. Durante questi giorni pre festivi, la conduttrice ha spesso indossato degli abiti dal sapore natalizio. Vediamo insieme i look più belli scelti da Caterina Balivo per questi giorni di dicembre. Spesso Caterina ha scelto, per il suo look, abiti rossi o abiti con dettagli dorati: questi sono i tipici colori natalizi che hanno reso magici gli outfit della conduttrice. Per la puntata di Detto Fatto del 19 dicembre, la conduttrice ha scelto un outfit dal sapore natalizio, e ha indossato un abito corto in velluto rosso con gonna a ruota e ampie maniche. Il look è impreziosito da sandali con tacco alto e sottile color oro e da una collanda dello stesso colore. Per la puntata di Detto Fatto del 12 dicembre 2016, Caterina Balivo ha scelto un grazioso outfit natalizio con blusa rossa, minigonna a ruota nera e décolleté con largo tacco alto nere. A Detto Fatto del 6 dicembre 2016, la conduttrice ha optato per un outfit molto raffinato: si tratta di un abito corto rosso scuro, quasi bordeaux, con stoffa vellutata e scollo a V.

Caterina Balivo, gli outfit dal sapore natalizio a Detto Fatto.

A Detto Fatto del 13 dicembre Caterina Balivo ha scelto di indossare un elegante abito corto dallo sfondo blu e dalla fantasia sui toni del dorato che donano luminosità al volto e richiamano tanto i colori del Natale. Per la puntata di Detto Fatto del 20 dicembre, Caterina ha scelto un raffinato abito corto nero con profonda scollatura e delle stringate nere basse ai piedi. A impreziosire il look è un grande medaglione dorato.