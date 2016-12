Charlotte Casiraghi con Gad Elmaleh. Charlotte Casiraghi è stata immortalata dai paparazzi mentre passeggiava nelle strade di Parigi con il suo ex. Non Lamberto Sanfelice, bensì il padre di suo figlio Raphael, il comico Gad Elmaleh. Nel nuovo numero di Voici si vede in copertina la coppia che passeggia come se la rottura del legame non fosse mai avvenuta. Gad Elmaleh, in realtà dovrebbe essere ancora impegnato con la giovane modella Elisa Meliani. La loro relazione è iniziata un paio di mesi fa e le cose sembrano procedere a gonfie vele. La frequentazione di Gad con Charlotte è un segno di crisi?

Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh continuano a frequentarsi.

Il 17 dicembre scorso Raphael ha compiuto tre anni ed il padre Gad Elmaleh ha postato su Instgram una sua foto con una torta fatta realizzare appositamente per il figlio: un dolce a forma di camion dei pompieri. Un chiaro segno del fatto che i rapporti tra i due ex siano cordiali. Gad Elmaleh in un’intervista rilasciata nel mese di maggio a Women’s wear daily ha affermato:” Io e Charlotte non stiamo più insieme, ma io vado a trovare spesso il mio piccolo. E anche lui viene a trovarmi. Siamo vicini, siamo ancora una famiglia”.