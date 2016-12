Cherry Season Anticipazioni future e Trame puntate turche. «Una bugia di Ayaz». Dopo la delusione di non aver potuto vedere La Stagione del Cuore – nemmeno in replica – durante queste vacanze natalizie, consoliamoci dando un’occhiata a quanto riferiscono le anticipazioni di Cherry Season (Kiraz Mevsimi) puntate turche. Negli episodi andati in onda in Turchia e in arrivo da noi l’estate prossima, Oyku e Ayaz ancora una volta dovranno fare i conti con persone e circostanze avverse. A cominciare dalla bugia raccontata dal Dinçer alla bella stilista, non dicendole nulla della scommessa fatta inizialmente su di lei con Mete e con gli altri suoi amici.

«…ma c’è un lieto fine in arrivo!» Cherry Season – La stagione del cuore. Anticipazioni future e trame puntate turche.

Le anticipazioni di Cherry Season rivelano che sarà proprio questo che tornerà a dividerli. Tuttavia per Oyku e Ayaz non potrà che esserci un lieto fine con tanto di matrimonio e bambini in arrivo. Tuttavia quando questo accadrà – con la fine della seconda stagione – sarà segno che dovremo dire addio alla nostra tanto amata serie. Per rivedere insieme Serkan Cayoglu e Ozge Gurel – a parte gli inviti da Silvia Toffanin, Maria De Filippi con il suo C’è Posta per Te oppure Ballando con le Stelle di Milly Carlucci – ci toccherà aspettare un’eventuale terza serie di Cherry Season (che però attualmente non è prevista), o addirittura una nuova fiction!