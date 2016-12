Detto Fatto, i tutorial natalizi più belli proposti da Caterina Balivo

Detto Fatto, i tutorial dal sapore natalizio. A Detto Fatto l’atmosfera natalizia si è iniziata a sentire già dai primi di dicembre. Caterina Balivo ha proposto tantissimi tutorial per questo Natale 2016: ricette per il pranzo di Natale o il cenone della vigilia, suggerimenti per addobbare la tavola, consigli per delle decorazioni natalizie fai da te. Vediamo alcuni dei tutorial natalizi più belli proposti a Detto Fatto.

Detto Fatto, i tutorial di cucina più belli per questo Natale 2016.

A Detto Fatto sono tante le proposte che gli chef del programma hanno suggerito per queste vacanze di Natale 2016. Matteo Manzotti ci ha spiegato come preparare un gustosissimo e bellissimo dolce natalizio, l’alberello speziato. Non è Natale senza spezie, e questo dolce ne ha diverse: noce moscata, chiodi di garofano, cannella. Il tutto è farcito con crema pasticciera e confettura di lamponi e decorato con crema chantilly e con tutto ciò che ci suggerisce la fantasia! Michel Paquier propone un goloso dolce natalizio: il bûche de Noël. Si tratta di un rotolo con crema al cacao e bagna di agrumi dal sapore molto intenso e soddisfacente. Roberto Rinaldini a Detto Fatto propone dei simpatici e buonissimi biscotti natalizi a base di pasta frolla speziata e intagliati e decorati per sembrare renne e Babbi Natale!

Franco Aliberti propone un bellissimo e golosissimo dolce natalizio: una renna al cioccolato! La torta è molto buona, ed in particolar modo la fantastica crema alla nocciola ha colpito Caterina Balivo! Paola Galloni a Detto Fatto ci insegna a preparare un aperitivo light da offrire a parenti e amici che vengono a trovarci per scambiarsi gli auguri. Paola, con l’aiuto di Vira Carbone, ci insegnano anche a preparare stuzzichini golosi ma sani: patatine con il cavolo riccio, ceci tostati nel forno, cavolfiori con crema di yogurt.

Detto Fatto, i tutorial natalizi più belli: addobbi e decori per la casa.

Giancarlo Scorfani propone le sue bellissime bambole come decoro romantico ed originale per l’albero di natale (anche se, ha confessato Giancarlo, lui non fa l’albero ma il presepe). Silvia De Giorgi a Detto Fatto ci mostra come realizzare delle graziose palline per l’albero di Natale. Spesso capita che, rovistando nello scatolone che contiene le decorazioni natalizie, notiamo una vecchia pallina un o’ rovinata. Questa può essere rimodernata e può ancora fare la sua bella figura sul nostro albero di Natale. Possiamo applicare sulla pallina della colla, e arrotolarci su della lana come se stessimo formando un gomitolo. Un’altra idea carina è inserire, all’interno di una pallina trasparente, un festone argentato per l’albero, o di qualsiasi altro colore. Una pallina rovinata, inoltre, può essere verniciata di bianco, mentre sulla superficie superiore incolliamo una polvere argentata.

il flower design Morris Marigo ci insegna ad abbinare le stelle di Natale alla nostra tavola imbandita per queste feste, realizzando dei graziosi centrotavola diversi tra loro, perfetti per tavole eleganti, rustiche ed etniche. Per un centrotavola elegante, possiamo inserire dei fiori di stella di Natale bianchi in alcune raffinate palline natalizi. Per un centrotavola rustico, inseriamo all’interno di una ciotolina di plastica una spugna bagnata da fiorista e intorno alla ciotolina mettiano pigne e rami di pino. Al suo interno, invece, inseriamo le stelle di Natale. Per il centrotavola etnico, inseriamo la spungetta bagnata da fiorista all’interno di una canna di bambù, ed inseriamo i nostri fiori. Fabiano Oldani ci spiega come realizzare un grazioso centrotavola senza bisogno di recidere i fiori: ci sono, infatti, delle piantine che possono essere usate come centrotavola e che fanno una bellissima figura.