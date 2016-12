Domenica in: anticipazioni ed ospiti della puntata di Natale del 25 dicembre 2016.

Domenica in, anticipazioni ed ospiti della puntata di Natale. Domenica 25 dicembre 2016 andrà in onda una nuova puntata di Domenica in e secondo le ultime anticipazioni ci saranno tantissimi grandi ospiti in studio. La puntata, con la conduzione di Pippo Baudo e Chiara Francini, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 14 e ci terrà compagnia in questo Natale 2016. Secondo le ultime anticipazioni tra i tanti ospiti in studio ci sarà anche Enrico Brignano, il quale festeggerà il suo compleanno ed i suoi trent’anni di carriera, oltre che la gioia per la imminente nascita della sua prima figlia Martina. Lorella Cuccarini, anche lei ospite di questa puntata di Natale di Domenica in ci racconterà i suoi momenti si e no e le tappe più importanti della sua carriera artistica e della sua vita privata.

Secondo le ultime anticipazioni questa puntata di Natale di Domenica in è davvero ricchissima di ospiti e ad allietare il nostro pomeriggio di festa ci saranno anche gli Stadio, i quali ripercorreranno i più grandi successi della loro lunga carriera. Direttamente da New York ll grande tenore Placido Domingo, in collegamento con Domenica in per fare gli auguri agli italiani regalando brani del suo repertorio. L’attrice Lina Sastri, anche lei ospite di Domenica in, ci proporrà canzoni e monologhi dal repertorio dei classici, con un omaggio a Pino Daniele. Per concludere in bellezza questa puntata di Natale di Domenica in, Walter Veltroni, regista e autore del programma “Gli occhi cambiano” racconterà la storia politica e sociale dell’Italia dagli anni 50 in poi.