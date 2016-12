Finale Supercoppa Italiana Juventus - Milan 4-5 (dcr): risultato e commento della partita.

La finale della Supercoppa Italiana tra Juventus – Milan 4-5 (dcr): il risultato finale e il commento della partita. Il Milan vince la sua settima Supercoppa Italiana a Doha, venerdì 23 dicembre 2016, battendo ai calci di rigore 5-4 la Juventus, dopo l’1-1 dei 120 minuti di gioco (tempi supplementari compresi). Parte meglio la Juventus di Allegri, che scende in campo col 4-3-1-2 con Pjanic trequartista e Mandzukic-Higuain in attacco. Panchina iniziale per Dybala e Cuadrado. Il Milan conferma il suo 4-3-3 con Suso e Bonaventura a sostegno di Bacca e con un centrocampo giovane e forte fisicamente (Bertolacci, Locatelli, Kucka). Dopo un’occasione fallita da Sturaro davanti al portiere, i bianconeri vanno in vantaggio al 18′ con una girata in area di Chiellini che sfrutta un calcio d’angolo battuto da Pjanic. Ma al 33′ il primo segnale negativo di una serata sfortunata per i bianconeri: Alex Sandro, uno dei migliori in campo, è costretto a uscire per un guaio muscolare. Al suo posto entra Patrice Evra.

Proprio dalla fascia sinistra della Juve (destra del Milan), 5 minuti dopo Suso fa partire un cross velenoso sul quale si avventa Bonaventura che sigla l’1-1 con un colpo di testa che batte Buffon. Nella ripresa il Milan entra meglio in campo e sfiora il gol con la traversa di Romagnoli, ma al 67′ entra Paulo Dybala al posto di Miralem Pjanic e nel ruolo di trequartista riesce a rendersi pericoloso per la porta di Donnarumma. Nessuna delle due squadre trova il vantaggio nei tempi supplementari, ma la Juventus al 79′ è costretta ad un altro cambio a causa di un problema muscolare per Sturaro, un altro dei migliori in campo per i bianconeri.

Risultato finale e commento della finale di Supercoppa Italiana vinta dal Milan 5-4 dopo i calci di rigore contro la Juventus, a Doha (Qatar).

I rossoneri possono così sfruttare due cambi nei tempi supplementari, Lapadula e Antonelli al posto di Bacca e Abate. Prova incolore quella del centravanti colombiano, che nel primo tempo supplementare ha fallito un match point davanti alla porta di Buffon. Succede poco nell’extra time, con le due squadre molto stanche e allungate. Meglio la Juve che tenta il forcing finale negli ultimi minuti e, dopo un gol annullato a Evra per fuorigioco, ha la migliore occasione per vincere la partita con Dybala che da ottima posizione sbaglia un rigore in movimento e tira sopra la traversa.

Ai rigori vince il Milan grazie agli errori dal dischetto di Mandzukic (traversa) e Dybala (tiro angolato a mezza altezza, ma neutralizzato da Donnarumma). È Mario Pasalic, giovane centrocampista in prestito dal Chelsea, a segnare il rigore decisivo per i rossoneri, che vendicano così la sconfitta nella finale di Coppa Italia del 21 maggio scorso proprio contro la Juventus e alzano un trofeo dopo 5 anni. Per i bianconeri si chiude amaramente un anno solare comunque straordinario con la conquista dello Scudetto in rimonta, della Coppa Italia, del primo posto in classifica nel campionato 2016/17 e del primo posto nel girone di Champions, inclusa la qualificazione agli ottavi di finale contro il Porto.