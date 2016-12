La guida tv della settimana, del 25, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre 2016, tutti i programmi tv e le anticipazioni. Scopriamo quali programmi tv saranno in onda la prossima settimana sui canali tv Rai, Mediaset e La7 in prime time. Su Rai 1 a Natale 2016, domenica 25 dicembre 2016 vedremo il programma Panariello sotto l’albero rewind. Mentre su Canale 5, domenica vedremo il programma Intimissimi Opera on Ice.

Su Rai 1 vedremo il programma Panariello sotto l’albero rewind. Su Rai 2 andrà in onda il film I tre moschettieri. Su Rai 3, invece, vedremo il film A Christmas Carol. Su Rete 4, invece, vedremo il film 7 spose per 7 fratelli. Su Canale 5 andrà in onda il programma Intimissimi Opera on Ice, mentre su Italia 1 vedremo il film Il ciclone. Infine su La7 andrà in onda il film Cocoon, l’energia dell’universo.

La guida tv di lunedì 26 dicembre 2016, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo il film 8 amici da salvare. Su Rai 2, appuntamento con il programma Voyager Speciale – Una Notte da Favola. Su Rai 3 verrà trasmesso il film di animazione Ralph Spaccatutto. Su Rete 4, invece, vedremo il film Vi presento Joe Black. Su Canale 5 andrà in onda il film A Natale mi sposo, mentre su Italia 1 vedremo il film Now You See Me – I maghi del crimine. Su La7 andrà in onda il film Gli uomini preferiscono le bionde.

La guida tv di martedì 27 dicembre 2016, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 andrà in onda il programma Stanotte a San Pietro, mentre su Rai 2 ci sarà un appuntamento con il programma tv Mika Loves Paris. Su Rai 3, invece, vedremo il film di animazione Toy Story – Il mondo dei giocattoli. Su Rete 4, invece, andrà in onda il film Tatort – Ore contate/strong>. Su Canale 5 assisteremo al serial tv La mia vendetta. Su Italia 1 vedremo il programma Colorado. Su La7 verrà trasmesso il film Testimone d’accusa.

La guida tv di mercoledì 28 dicembre 2016, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo il programma Petrolio. Mentre su Rai 2 seguiremo il programma Boss in incognito. Su Rai 3 appuntamento con il film di animazione Toy Story 3 – La grande fuga. Su Rete 4 vedremo il film Firewall – Accesso negato. Su Canale 5 andrà in onda il programma Selfie – Le cose cambiano. Su Italia 1, invece, verrà trasmesso il film Dracula Untold. Su La7 appuntamento con il programma Atlantide.

La guida tv di giovedì 29 dicembre 2016, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 nuovo appuntamento con il film Il mio vicino del piano di sopra. Su Rai 2 appuntamento con il film Il signore dello zoo. Su Rai 3, invece, verrà trasmesso il film L’incredibile vita di Timothy Green. Su Rete 4 andrà invece in onda il serial tv Non hai scelta – Il coraggio di una madre. Su Canale 5 andrà in onda il film Il camionista. Mentre su Italia 1 vedremo il programma Alessandra Amoroso – Vivere a colori Tour. Su La7 vedremo il serial tv L’Ispettore Barnaby.

La guida tv di venerdì 30 dicembre 2016, anticipazioni e news dei programmi tv.

Su Rai 1 vedremo il programma Music Quiz. Su Rai 2 andrà in onda la fiction L’ispettore Coliandro. Su Rai 3, invece, vedremo il film Alice in Wonderland. Su Rete 4, invece, vedremo il film Il negoziatore. Su Canale 5 andrà in onda il film La mia vendetta, mentre su Italia 1 vedremo il film E.T. l’extraterrestre. Su La7 andrà in onda il programma tv Il meglio di Crozza nel paese delle meraviglie.