Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di stasera, tutti i programmi tv di sabato 24 dicembre 2016 su Rai, Mediaset e su La7 e le anticipazioni e le ultime news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 24 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la Santa Messa di Natale. Su Canale 5 vedremo il Concerto di Natale. Vediamo in dettaglio la programmazione tv ed alcune anticipazioni di stasera in tv.

Dalla Basilica di San Pietro va in diretta la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. A cura del TG1 e Rai Vaticano.

La guida tv, programmi tv di Rai 2 di sabato 24 dicembre 2016

Su Rai 2 vedremo il film di animazione Il gobbo di Notre Dame. La trama, dentro il campanile della cattedrale di Notre Dame, vive lontano da tutti Quasimodo, giovane deforme, cresciuto e allevato dal giudice frollo che, vent’anni prima, volendo ripulire la città dagli zingari, si era reso colpevole della morte della madre del ragazzo ed era stato punito con l’obbligo di prendersi cura dell’allora bambino.

Le ultime anticipazioni di Rai 3 di sabato 24 dicembre 2016.

Su Rai 3 andrà in onda il programma 40° Festival del Circo di Montecarlo. La più importante kermesse circense del mondo – compie quest’anno quarant’anni e si presenta in una veste del tutto inedita.

Su Rete 4 andrà in onda il film Rancho Bravo. La trama, una vedova irlandese si reca in Texas con la figlia per accoppiare un toro di razza ad una mucca, sicura di poter cosi’ avere dei tori piu’ resistenti. Una volta giunta sul posto conosce il cowboy Sam.

Su Canale 5 andrà in onda il Concerto di Natale. Federica Panicucci conduce la 24a edizione del “Concerto di Natale”. Nella suggestiva cornice dell’Auditorium Conciliazione di Roma, addobbato con un immenso albero di Natale, si esibiranno molti artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Su Italia 1 vedremo il film Una poltrona per due. La trama, una scommessa tra due spregiudicati finanzieri newyorkesi stravolge le vite di due uomini. Chi ha sempre avuto tutto perde ogni cosa e chi non ha mai avuto niente si ritra improvvisamente con tutto.

Sabato sera, 24 dicembre 2016, su La7 andrà in onda la nuova puntata de Josephine, ange gardien. Le anticipazioni della puntata, Joséphine Delamarre è un angelo custode che il cielo invia sulla terra. Grazie alla sua finezza psicologica e ai suoi poteri magici, Joséphine riesce ad aiutare le persone che hanno dei problemi.