Le prime tv in programma su Sky per queste vacanze di Natale sono davvero moltissime. Ogni sera una prima visione diversa per godersi al meglio queste vacanze di Natale. A partire da questa sera sabato 24 dicembre 2016, in occasione della vigilia di Natale il film che ripercorre l’infanzia di Gesù, The Young Messiah alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD. Le risate non possono mancare il giorno di Natale e ci pensa Pieraccioni a farci sorridere con la sua ultima commedia, Il Professor Cenerentolo su Sky Cinema Uno HD alle ore 21.15. Sabato 26 dicembre 2016, per la gioia di grandi e piccini andrà in onda su Sky Cinema Uno HD e Sky 3D alle ore 21.15 il film Il Libro Della Giungla. Martedì 27 dicembre 2016 una prima visione commovente e stimolante, Joy, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Sullo stesso canale, mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 21.15 il film di esordio alla regia di Fabio De Luigi Tiramisù. Il grande cinema torna anche giovedì 29 dicembre 2016 con il film Son of a gun, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Venerdì 30 dicembre 2016, ore 21.15 Il film che racconta la vera storia di un coraggioso medico interpretato da Will Smith; Zona d’ombra

Sky Cinema Uno HD. Sabato 31 dicembre 2016, nella notte di San Silvestro, il film che parla di una aspirante ballerina che fa parte di una crew alla ricerca della notorietà, Breaking Dance, su Sky Cinema Family. La commedia rivelazione dell’anno, Perfetti Sconosciuti, inaugurerà invece questo 2017, su Sky Cinema Uno HD, domenica 1 gennaio 2016, ore 21.15.

Guida tv Sky speciale Natale: tutte le serie tv ed i programmi fino al 1 gennaio 2017.

Anche le serie tv sono le grandi protagoniste di questa programmazione natalizia di Sky. A partire da lunedì 26 dicembre 2016 torna la nuova serie crime drama Quarry – Pagato per uccidere alle ore 21.15 ambientata a Memphis nei primi anni ’70, racconta la storia di Mac Conway, un marine di ritorno a casa dal Vietnam che viene accolto con ostilità e rifiuto dai concittadini, perché ritenuto colpevole di aver compiuto un massacro durante la guerra. Il Racconto del Reale – Piccoli così, in onda Domenica 25 dicembre, ore 23.15. Il film di Angelo Marotta che parla del percorso intrapreso da tanti genitori che lottano a fianco dei loro figli per la loro vita. The Fall 3, in onda da venerdì 30 dicembre alle 21.15. Sempre per il ciclo Il Racconto del Reale – Americans in Bed (Americani a letto), in onda Domenica 1 gennaio, ore 23.15;Dieci coppie americane discutono apertamente delle loro storie, di sesso, di fiducia e amore, rivelando cosa rende stretta la loro relazione. Il nuovo programma di FoxLife HD Dance, Dance, Dance, in onda tutti i mercoledì alle 21.10 su FoxLife HD. Sullo stesso canale la serie rivelazione dell’anno This is us, ogni lunedì alle 22.00 su FoxLife HD. Private eyes ogni venerdì alle 21.05 su FoxCrime HD. Il nuovo procedural investigativo con protagonista Jason Priestley, l’indimenticato Brandon Walsh di Beverly Hills 90210. Su Fox hD, tutti i giovedì alle ore 21.00, The Americans. Sempre di giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno HD la sesta imperdibile stagione di MasterChef Italia. Ogni lunedì alle 21.00 su FoxLife HD, la tredicesima stagione di Grey’s Anatomy. Alessandro Borghese colora i nostri pranzi con il programma Alessandro Borghese Kitchen Sound Christmas, dal lunedì al venerdì, ore 13.00 su Sky Uno HD, mentre Alessandro Borghese – 4 Ristoranti va in onda

ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno HD.