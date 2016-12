Katy Perry e Orlando Bloom vestiti da Santa Claus e Signora – in grande sintonia e armonia tra di loro come una coppia che stia insieme da lunga data – sono andati a trovare i piccoli ricoverati del Children Hospital di Los Angeles. Per i bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico della Città degli Angeli è stata veramente una bellissima e indimenticabile sorpresa. I due artisti hanno trascorso qualche ora insieme ai piccoli ammalati riuscendo a strappare loro un sorriso cantando canzoni, facendo battute e distribuendo regali. Hanno giocato con i bambini, rilasciato autografi, scattato selfie insieme.

Katy Perry e Orlando Bloom sempre in prima fila nell’impegno sociale.

Katy e Orlando hanno in tal modo portato conforto ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico e alle loro famiglie, dando loro un piccolo aiuto a trovare la forza di lottare contro le infermità che li affliggono. La Perry e Bloom sono una coppia che – a parte i litigi fra loro che sono abituale materia di gossip – non è mai venuta meno all’impegno a favore dei meno abbienti o dei meno fortunati. Entrambi sono ambasciatori Unicef e non c’è dubbio che questo aspetto della loro attività li ha resi molto popolari presso il pubblico, soprattutto Katy Perry che – tra le altre cose – è stata la regina di Twitter per il 2016. Quanto al mondo del gossip, è ancora in attesa della data del matrimonio tra lei e Orlando, che filano di nuovo insieme dopo un periodo di crisi.