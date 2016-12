Sono tante le persone che decidono di trascorrere almeno qualche giorno delle vacanze di Natale fuori casa. Uno degli angoli d’Italia più suggestivi dove poter trascorrere queste festività sono i magici angoli del territorio di Monteriggioni, camminando sull’antica via dei pellegrini, la Via Francigena. A Monteriggioni il Natale è da vivere con una serie di appuntamenti ideati e organizzati dall’Amministrazione comunale con le associazioni del territorio. L’appuntamento è per sabato 24 dicembre, la sera della Vigilia, con la tradizionale “Fiaccolata di Natale sulla Via Francigena”. La suggestiva passeggiata di 4 chilometri sulle antiche tracce della Francigena, attraverso Valmaggiore, condurrà fino a Abbadia a Isola, è organizzata in collaborazione con la sezione Cai di Siena. Partenza prevista per le ore 21 con il ritrovo al Castello per giungere ad Abbadia alle 23, quando, nella Chiesa dei Santi Salvatore e Cirino verrà celebrata la Santa Messa della Notte di Natale. Al termine del percorso punto ristoro per tutti i partecipanti a cura dell’Associazione Abbi.

Monteriggioni, il Gospel di Capodanno.

Il nuovo anno sarà invece salutato, come da tradizione, in musica tra le mura del Castello il 1 gennaio con il concerto gospel gratuito dei “Lousiana Gospel Psalmist” (ore 15,30 – piazza Roma). L’ensemble femminile è unito nell’amore per la tradizione e la passione per la musica gospel con i suoi messaggi di speranza e grazia. La loro missione è diffondere gioia e speranza a tutte le razze e culture con un delizioso mix di gospel contemporaneo e musica spirituale tradizionale. Il loro spettacolo abbraccia un varietà di generi musicali legati al gospel; dalla toccante interpretazione di “Amazing Grace” agli arrangiamenti gospel/jazz di “Wade in the water”, dai brani di gospel contemporaneo a quelli acustici e anche inni a capella.