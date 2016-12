Natale 2016: gli alberi di natale delle vip. È giunto il Natale anche in casa dei vip e le foto di alberi di Natale e decori impazzano sui social. C’è chi punta sul classico chi invece stupisce con la sua estrema originalità. Entrando nelle case vip si può dare una sbirciata alle decorazioni che hanno adornato le loro case. L’albero di natale vip più originale è sicuramente quello della presentatrice Paola Perego. Alessandra Amoroso punta sulla classica accoppiata albero più presepe. Molto classico anche l’albero di Belen, alle prese con la neve spray per imbiancarlo, così come quello maxi di Claudia Galanti.

Natale 2016: da quelli più originali ai classici.

In rosa confetto e al posto della stella una Barbie: è iper-femminile e glamour l’albero di Natale dell’icona di stile Victoria Beckham. Più classico quello della super mamma Lola Ponce, pieno di fiocchi bianchi. Laura Torrisi è una vera appassionata del Natale. E non lo testimonia soltanto il suo albero. Si è dedicata anche alla creazione di decorazioni natalizie fai da te e non passa giorno in cui non posti sul suo profilo Twitter un meraviglioso dolce di Natale.