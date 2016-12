Natale 2016, il magico mercatino di Aosta. Tra le mete più gettonate per le vacanze di Natale ci sono i mercatini natalizi, in cui è possibile respirare la magica atmosfera che solo questo periodo dell’anno regala. E se da fare da cornice al mercatino ci sono affascinanti e imbiancate montagne, la magia è ancora più grande. Il mercatino di Natale di Aosta si trova all’interno del sito del teatro romano che, illuminato con lucine colorate, rende l’atmosfera da fiaba. All’interno del teatro romano è costruita una vera e propria struttura in legno dove sono collocati gli chalet, e la location viene impreziosita e resa magica da alberi addobbati e da lucine colorate. Nei giorni in cui è aperto il mercatino sono organizzati diversi eventi: ci saranno giocolieri, musicisti e momenti d’animazione.

Natale 2016, il mercatino di Aosta sarà aperto fino all’8 gennaio.

Al mercatino si trovano oltre 50 chalet che riservano delle piacevoli sorprese: il mercatino di Natale di Aosta non offre solo bancarelle di addobbi natalizi, ma anche prodotti dell’artigianato locale e prodotti culinari della tradizione valdostana. Il mercatino di Natale di Aosta rimarrà aperto fino all’8 gennaio 2017 e permetterà di apprezzare la cultura e le tradizioni del luogo, ed inoltre