Natale 2016 ad Innsbruck. Il periodo più bello per recarsi ad Innsbruck in Austria è il quello delle feste natalizie. Le strade addobbate ed i vari eventi in programma renderanno il soggiorno ricco di suggestioni da ricordare. Da non perdere le mostre dei presepi tirolesi. In particolare, a partire dal 26 dicembre, sarà possibile effettuare un giro su una carrozza trainata da cavalli alla scoperta dei paesi di Innsbruck, con una visita dei migliori presepi alla maniera del barocco nelle chiese Axams e Götzens. I mercatini allestiti a partire dal mese di novembre fino al 6 gennaio 2017 contribuiranno ad aumentare la magia delle feste natalizie.

Il mercato di Natale in Maria-Theresien-Straße ad Innsbruck.

Il mercato di Natale di Maria-Theresien-Straße è in programmazione dal 25 novembre 2016 al 6 gennaio 2017, con le sue suggestioni a metà tra la tradizione e la modernità. Un grande cristallo di rocca luminoso regala un’atmosfera particolare alla strada, dove sarà possibile trovare alberelli addobbati con luci che fanno da scenario alle bancarelle che offrono ai visitatori specialità culinarie invernali e idee regalo.