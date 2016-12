Natale 2016: sacchetti di Natale fai da te, belli, semplici e personalizzati

Natale 2016: come creare sacchetti, carte regalo e scatoline fai da te. La corsa ai regali di Natale 2016 è ancora in atto, e tra un pensiero e l’altro, a volte, si ha poco tempo per donare quel tocco in più al dono che stiamo per offrire. Ma in fondo si sa, anche l’occhio vuole la sua parte e scartare un bel regalo dove già dall’esterno si presenta bene produce in cui lo riceve già un umore diverso. Curare tutti i dettagli, infatti, fa capire la cura e l’affetto che si è impiegato per rendere, a quella persona, il Natale un po’ più speciale. Ecco perché si offriranno semplici e utili consigli per creare dei pacchetti facili ed originali per stupire il destinatario.

Natale 2016: come creare sacchetti originali e personalizzati.

Vediamo cosa occorre. Un sacchetto di carta bianca o carta da pacco, 1 bottone piatto a 4 buchi da cm 3,5 di diametro, bottoni di varia misura e colore, tappo di sughero, colore rosso cardinale, pennello a punto tonda, pistola per colla a caldo o colla vinilica, filo di ferro sottile, forbici. Con la colla a caldo fissare il bottone sulla parte superiore del tappo di sughero, poi stendere il colore rosso sul bottone e timbra la superficie del sacchetto di carta. Ripetere l’operazione fino a ottenere una timbratura omogenea. Si possono utilizzare altre forme (per esempio a forma di stella o cuore, etc.) da incollare a un tappo di sughero e utilizzare come timbri. Utilizzare bottoni di dimensioni diverse. Si può creare una decorazione fantasia oppure scrivere una parola o il nome della persona che riceverà il regalo.

Natale 2016: una carta-regalo bella ed originale.

Per decorare la carta da pacco, invece, ti serviranno carta da pacco, colori acrilici (rosso, nero, bianco, marrone), rulli per decorazioni, piatti di carta. Come procedere. Versare i colori, a uno a uno, in un piattino di carta, poi intingi il rullo e eliminare l’eccedenza su un foglio di carta. Stampare il decoro sul primo foglio di carta da pacco, muovere il rullo lungo tutto il foglio e creare linee di timbratura parallele. Ricordatevi di lasciare qualche centimetro tra una fascia di colore e l’altra. Il tocco finale? Rafia naturale con cui chiudere il pacchetto regalo.

Natale 2016: un finto pacco da spedire…

Hai un sacchetto? Rivestitelo con la carta da pacco decorata come indicato qui in alto. Tagliarla in misura e incollarla con colla vinilica. Se desiderate ottenere un decoro alternativo lasciate colare il colore direttamente sulla carta: utilizzate due tinte complementari, come giallo e blu, capaci di dare vita a sfumature intriganti. Impacchettate il regalo con la carta da pacco, che fisserete ai lati e sulla base con il nastro adesivo trasparente. Disegnate su alcuni ritagli di carta gli auguri, insieme a qualche scritta che si ispiri al linguaggio delle spedizioni, poi incollate sulla superficie del pacco. Legate il pacchetto con corda grezza ed ecco pronto il dono. fermate le estremità della corda con la ceralacca e aggiungete le iniziale impresse.

Natale 2016: per le più romantiche i decori con le rose di carta.

Strappate a mano da un foglio di carta da pacco color avana alcune strisce irregolari, che incollerete sui bordi superiori e inferiori di un sacchetto. Realizza delle lettere alte circa 10 cm strappando la carta color avana, poi incollate le lettere sulla superficie del sacchetto utilizzando la colla vinilica. Rifinite il sacchetto con un cordoncino naturale. Per le più romantiche si possono aggiungere anche delle rose. Per realizzare il pacchetto con la rosa, create la base con la carta da pacco e il centro della rosa con una striscia di carta naturale bianca lunga 20 cm e alta 15 cm. Piegatela a metà per il lungo e avvolgetela morbidamente a spirale: stringete la base e inseriscila nel primo giro di petali di carta da pacco, poi fermatela con un cordino. Vuoi creare un pacco con due rose? Per ottenere le due rose di carta sovrapponete la carta velina bianca alla carta da pacco e lasciate l’eccedenza di carta (circa 10 cm) su entrambi i lati: create due fiocchi con due strisce di carta da pacco e incollatele alla base delle due rose.

Natale 2016: il sacchetto in carta da giornale.

Ritagliate la carta di giornale e incollate sulla superficie di un sacchetto bianco: lasciate asciugare e chiudete con un fiocco colorato oppure rafia. Un’idea semplicissima per personalizzare con simpatia un sacchetto.