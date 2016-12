Natale 2016 speciale look in tv: Antonella Clerici, Ilary Blasi e Caterina Balivo. Scopriamo insieme i look più glamour delle regine della tv scelti per questo periodo natalizio. I colori come il rosso, il rosa ma anche il black and white sono stati tra i più gettonati dalle protagoniste della tv. Scopriamo le scelte di moda di Antonella Clerici, Caterina Balivo ed Ilary Blasi.

Natale 2016 speciale look in tv: ispirati dalle dive del piccolo schermo.

Il look prediletto questa settimana da Antonella Clerici è ispirato al Natale con paillettes e disegni di foglie in rosso, con i glitter colorati a La prova del cuoco. Maglioni e pullover morbidi in maglia caldi, avvolgenti per la luminosa Antonella che adora il cima ma anche lo stile festoso del Natale. Ilary Blasi ha scelto il classico e seducente nero ma anche il fucsia e l’eleganza della jumpsuit nelle ultime puntate delle Iene. Caterina Balivo questa settimana ci ha dato una bellissima idea per la cena di Natale sfoggiando un abito corto in velluto rosso con gonna a ruota e ampie maniche.