Natale 2016: stelle, cuori e farfalle nelle collezioni S'Agapo

Natale 2016: Per questo Natale si può regalare un oggetto speciale che comunica un messaggio di amore, felicità, amicizia o quello che desiderate. Un oggetto da scegliere nelle collezioni S’Agapo. Nella Happy collection si trovano ciondoli, anche smaltati, da usare quasi come talismani, lettere dell’alfabeto, medagliette con scritte e deliziosi bracciali con charms. Farfalle nelle collezioni Boheme, Butterfly e Whisper, che si affiancano a cuori e fiori. Un tributo alla primavera nella collezione Spring nella quale si possono scegliere orecchini e collane.

Collezioni S’Agapo per il Natale 2016.

Nella ricca selezione di gioieli S’Agapo si trovano i bracciali della collezione Bonjour, festosi e ricchi grazie a cuori, stelle e farfalle. Angels è una collezione di collane con ciondolo a forma di angelo che custodisce in sé una pietra preziosa a forma di cuore. Per tutti coloro che hanno il desiderio di trasmettere protezione, amore e felicità. Per chi cerca un oggetto romantico e spiritoso, la nuova collana Fairy racchiude una fatina in un cuore, una farfalla o in una luna.