Pensioni anticipate, la questione dei nati nel 1952. La questione delle pensioni dei nati nel ’52 è stata affrontata nel corso di una conferenza stampa che hanno tenuto alla Camera il Presidente della Commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano ed il capogruppo del Pd in Commissione, Maria Luisa Gnecchi. Il tutto nasce, come segnalato dall’Inca, dal contenuto di una circolare dell’Inps sulle pensioni anticipate che fornisce un’interpretazione personale della norma eccezionale, contenuta nella legge di riforma Monti-Fornero (art. 24 comma 15 bis), imponendo che per il calcolo dell’anzianità contributiva siano considerati soltanto i periodi di effettivo lavoro, svoltosi nel settore privato, escludendo la contribuzione figurativa, a qualsiasi titolo accreditata. Ciò comporta l’impedimento ai nati nel 1952 di accedere alle pensioni anticipate.

“E’ una cosa inaccettabile”, ha affermato l’On. Gnecchi. “Per gli uomini con quota 96 non verrebbe calcolato il servizio militare ed alle donne non verrebbe riconosciuta la maternità obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro. Per noi è inaccettabile che con una circolare si possa rimettere in discussione quelli che sono i pilastri del sistema previdenziale”, ha sottolineato.

In un primo momento, l’Inps aveva addirittura posto la condizione con la circolare n.35 del marzo 2012 di considerare possibile il pensionamento anticipato per questi lavoratori del settore privato, per lo più donne, a quanti fossero occupati al 28 dicembre 2011. “Un’interpretazione stupida”, ha commentato Damiano in conferenza stampa.

Tale posizione sulle pensioni anticipate è stata rivista dall’Inps, sottolinea l’Inca, grazie alle sollecitazioni al Ministero del lavoro, il quale con un’ interpretazione autentica ha finito per smentirla, imponendo all’Istituto previdenziale di consentire il pensionamento anticipato anche a coloro che non risultassero alla tale data in attività. L’Inps, dunque, l’11 novembre 2016 ha diffuso una circolare correttiva.

Sempre in riferimento alle pensioni dei nati nel ’52, l’Inca ha aggiunto: “Costretto a rivedere le proprie posizioni, l’Inps, recependo la decisione ministeriale, in modo unilaterale ha inserito quest’ultimo paletto, che oltre a ridurre la platea dei potenziali beneficiari, crea degli effetti paradossali, impedendo di andare in pensione anticipata a coloro che raggiungessero i requisiti di anzianità con la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per maternità o per servizio militare, ma anche per versamenti volontari”.

“Il primo obiettivo della conferenza stampa è quello di ribadire che tutte le donne che hanno lavorato nel settore privato e sono nate nel 1952 e tutti gli uomini che hanno lavorato nel settore privato ed hanno perfezionato Quota 96 nel 2012, hanno diritto di andare in pensione a 64 anni”, ha precisato l’On. Gnecchi in apertura della conferenza stampa sulle pensioni dei nati nel ’52.

Secondo l’interpretazione dell’Inca, infatti, ai requisiti necessari per l’anticipo di due anni rispetto ai 66 anni e sette mesi richiesti per la pensione di vecchiaia, non andrebbero aggiunti neanche i sette mesi dovuti all’aspettativa di vita, in quanto il comma 15 bis parlava di 64 anni e non prevedeva l’adeguamento all’aspettativa di vita. “Potremmo accettare un anticipo a 64 anni o tuttalpiù a 64 anni e sette mesi”, ha concluso l’On.Gnecchi.

Pensioni anticipare, Ape. Le considerazioni di Cesare Damiano.

Nel corso della conferenza sulle pensioni dei nati nel ’52, il presidente della Commissione lavoro alla Camera ha sottolineato un altro aspetto relativo alle pensioni anticipate. “Se queste persone vanno in pensione con un giusto diritto nato al tempo del Salva Italia, sono persone in meno che utilizzeranno l’Ape sociale”. Il Governo, per Damiano, avrebbe tutto l’interesse a diffondere la notizia di quest’ulteriore sistema di accedere alle pensioni anticipate, in quanto il provvedimento è già coperto per 55.000 persone, per una media di pensione di 17.100 euro all’anno. “Si avrebbe dunque, addirittura un risparmio”, ha sottolineato Damiano.

Pensioni d’oro, contributo di solidarietà e cumulo gratuito.

L’Anaoo Assomed con una circolare informativa ha illustrato le misure che riguardano le pensioni dei medici e dei dirigenti sanitari, contenute nella Legge di Bilancio 2016. Tra le novità giudicate come migliorative delle pensioni, l’Anaoo ha ricordato il cumulo gratuito tra la contribuzione obbligatoria ospedaliera e la gestione separata Inps (alla quale sono iscritti tutti i medici delle scuole di specializzazione a partire dal 2006), che non consentiva neppure la ricongiunzione onerosa e impediva il riscatto ed inoltre l’inserimento anche dei contributi versati alle casse previdenziali privatizzate tra quelli soggetti a cumulo gratuito.

Oltre a ciò, l’Anaoo ha ricordato che non è stato riproposto il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate dopo la sentenza della Corte Costituzionale che lo ha definito “legittimo ma eccezionale”. “Pertanto da gennaio 2017 i pensionati con una pensione lorda maggiore di 90.000 euro lordi avranno in busta il maltolto ancorché senza arretrati. Si trattava di una vera e propria tassa mascherata e discriminatoria rispetto ai percettori di redditi diversi dalla pensione esentati dalla cosiddetta solidarietà”, si legge nella circolare.

Riforma delle pensioni, il punto dell’ANP-CIA.

In tema di riforma delle pensioni ANP-CIA ha illustrato le misure che sono state introdotte nella Legge di Bilancio 2017 che vengono in ausilio dei pensionati: “la quattordicesima mensilità per i pensionati sotto i mille euro mensili; l’aumento, seppur lieve, per coloro che già godono della quattordicesima; l’innalzamento a 8.125 euro l’anno della no tax area e l’aumento della dotazione finanziaria per i servizi sociali, sanitari e la non autosufficienza”.

“La Legge di Stabilità per il 2017 ha accolto le richieste attorno alle quali l’Anp-Cia aveva raccolto 100.000 firme. E’ un primo importante risultato che inverte una tendenza in atto da 9 anni durante i quali addirittura il tema pensioni era scomparso dal dibattito politico”, ha commentato Gianfranco Turbanti, Presidente dell’Anp-Cia Grosseto. “È un primo passo verso la restituzione di un minimo di dignità ad un settore tanto bistrattato negli ultimi anni che permetterà a molti agricoltori in pensione di godersi finalmente il giusto riposo senza essere costretti a continuare a lavorare anche in età avanzata”. “Sono successi che ci danno grande soddisfazione”, ha proseguito Turbanti, “e che premiano il lavoro dell’Anp-Cia. Ora si tratta di continuare nella nostra azione per restituire all’agricoltura e a chi ci lavora con amore e passione la dignità che meritano”.

L’ANP-CIA chiede però che vengano messe in campo ulteriori misure sulle pensioni: l’aumento degli importi minimi di pensione a 650 euro mensili (pari al 40% del reddito medio nazionale, nel rispetto degli standard europei);l’armonizzazione del carico fiscale sui pensionati con quello sul lavoro dipendente; l’indicizzazione delle pensioni basse con parametri aderenti ai veri consumi degli anziani (sistema IPCA anziché il FOI); la garanzia di una pensione integrata al minimo ai Coltivatori diretti e IAP in attività dal 1996 ed un invecchiamento attivo e sano anche attraverso livelli adeguati di sanità, servizi sociali, e di lotta alla povertà.

Pensioni, rivalutazioni. Le ultime novità.

In riferimento alle rivalutazioni delle pensioni, continuano gli inviti da parte delle Spi-Cgil a non superare il 31 dicembre 2016 per la presentazione della richiesta di rimborso all’Inps. “Al fine di poter ottenere per intero gli arretrati, in caso di pronunciamento favorevole ai pensionati della Corte Costituzionale, è necessario bloccare i tempi della prescrizione che scatta il 31 dicembre”, segnala lo Spi-Cgil. “Oltre questa data, eventuali richieste di rimborso si possono comunque presentare, fermo restando che, più il tempo passa, più i rimborsi diminuiscono di valore”.

“Certo, con l’accordo firmato il 28 settembre scorso si è ripreso il cammino del confronto con il governo sul valore delle pensioni e sul sistema previdenziale”, ha sottolineato Alessandro Chiavelli, segretario generale Spi Cgil Padova. “Ma quella del blocco delle rivalutazioni rimane una partita aperta che pesa come un macigno sui redditi dei pensionati”, ha aggiunto.