Tagli di capelli corti, medi, bob e styling Natale 2016. Bellissimi tagli di capelli medi, long bob di tendenza per l’affascinante Jessica Chastain. L’attrice, dopo aver portato per lungo tempo i capelli lunghissimi, negli ultimi tempi ha puntato su tagli di capelli medi, caschetti di tendenza, di colore rosso, portati sia con styling liscio sia con ondè morbide, in stile un pò retrò anni ’50, per un look da vera diva!

A dispetto di un’immagine così prorompente, l’attrice ha però rivelato di recente di essere molto timida. La Chastain trova divertente che abbia deciso di fare l’attrice, il che la costringe a mettersi in mostra continuamente. Parlando con James Lipton durante il segmento ‘Inside the Actors Studios’, ha detto: “Sono timidissima. E’ un po’ strano. Fare l’attrice per me non è mai stato un modo per essere vista o per richiamare l’attenzione. E’ divertente che faccia una professione come questa. C’è tantissimo che voglio esprimere, si tratta di entrare in connessione con un’altra persona e dell’intimità che questo rappresenta. Così devo superare la mia timidezza”.

Tagli capelli corti, pixie, colorazioni e styling Natale 2016.

Tagli di capelli corti, pixie di tendenza per la bellissima Michelle Williams, che è al cinema in questi giorni con il film Manchester By the sea. L’ex star di Dawson’s Creek ha scelto tagli corti, con una colorazione biondo platino, per un Natale all’insegna del glamour. In fatto di styling la bella Michelle sceglie il liscio per il suo taglio corto, mentre in fatto di make up ama un trucco natural, con particolare attenzione per le labbra, per le quali sceglie delle tinte forti, nei toni del rosso e del rosa. Per quel che riguarda gli occhi il trucco è davvero molto leggero, con un sottile tratto di eyeliner e mascara nero.