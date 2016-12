Uomini e Donne Trono Over. Anticipazioni News e Gossip Gennaio 2017. «Ignobile a chi?». Come abbiamo visto attraverso le anticipazioni di U&D la conduttrice annuncia che Gemma vuole un chiarimento con Giorgio sull’eventuale divulgazione di fatti intimi tra loro due. La dama dichiara al Gabbiano che non accetta il termine “ignobile” usato da lui nei suoi confronti perché è certa di non aver mai parlato con nessuno dei loro fatti più intimi, può essersi trattato di una battuta «ma gli piacerò davvero tanto?» che tutt’al più metteva in evidenza la propria insicurezza.

«Una sosta nella piazzola». Uomini e Donne Trono Over. Anticipazioni News e Gossip Gennaio 2017.

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over riferiscono che secondo Gemma tutto è nato da quella battuta che una sua “amica” aveva registrato. E forse a tal proposito si era parlato di pillola blu – insinua Gianni – ma la Galgani nega di averlo mai detto. Marco entra nel discorso per dire che l’avrebbe aspettata molto volentieri, ma lei ha voluto tutto e subito. Pirfo difende la sua storia con Gemma che è stata bellissima, ma si ritiene offeso dal sospetto – avanzato da lei – che l’avrebbe frequentata solo per la notorietà. Ricorda allora alla dama di una sosta nella piazzola in autostrada, quando si fermò per seguire l’impulso di baciarla, e che si baciarono con tanta passione! Gemma però non ricorda nulla e polemicamente chiede se non sia accaduto con qualcun’altra!