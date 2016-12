Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di Natale 2016, domenica 25 dicembre 2016. Tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7, le anticipazioni e le ultime news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda a Natale 2016, domenica sera, 25 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il programma Panariello sotto l’albero rewind. Su Canale 5 torna il programma Intimissimi Opera on Ice. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata di Natale 2016 ed alcune anticipazioni.

La guida tv di Natale 2016, domenica 25 dicembre 2016. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 1.

Su Rai 1 andrà in onda il programma Panariello sotto l’albero rewind. Dopo il successo di “Panariello sotto l’albero – Lo Show”, dello scorso anno, Giorgio Panariello torna in prima serata con “Il meglio di Panariello sotto l’albero”, una raccolta dei momenti più belli ed emozionanti del suo varietà natalizio all’insegna del divertimento tra risate e grandi ospiti.

Stasera in tv, guida tv di domenica 25 dicembre 2016. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 2 assisteremo ad un nuovo appuntamento con il film I tre moschettieri. La trama, sono conosciuti come Porthos, Athos e Aramis, tre combattenti d’elite che servono il Re di Francia come i suoi migliori moschettieri. Dopo aver scoperto una cospirazione per rovesciare il trono, i moschettieri si imbattono in un giovane aspirante eroe, D’Artagnan, e lo prendono sotto la loro ala protettiva.

La guida tv di stasera a Natale 2016, domenica 25 dicembre 2016. Le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di Rai 3.

Su Rai 3 andrà in onda il film di animazione A Christmas Carol. La trama, Ebenezer Scrooge inizia le festività natalizie mostrando il suo solito disprezzo, urlando al suo fedele impiegato e al gioviale nipote. Ma quando gli spiriti del Natale Passato, Presente e Futuro lo portano in un viaggio che gli rivela delle verità che il Vecchio Scrooge non ama affrontare, capisce di dover aprire il suo cuore per compensare anni di cattiva condotta prima che sia troppo tardi.

Tutti i programmi tv di Natale 2016, domenica 25 dicembre 2016. La guida completa, le ultime anticipazioni e news su Rete 4 e Canale 5.

Su Rete 4 andrà in onda il film 7 spose per 7 fratelli. La trama, i sette fratelli Pontipee vivono in una casa solitaria tra i monti, facendo i boscaioli e gli agricoltori: essendo rimasti orfani, sentono dolorosamente la mancanza di una donna che si occupi dell’azienda domestica.

Su Canale 5 andrà in onda il programma Intimissimi Opera on Ice. Un incredibile show dove i più grandi campioni di pattinaggio artistico su ghiaccio incontrano il magico mondo dell’Opera, interpretando con la loro performance e la loro arte le arie delle opere liriche più famose.

Programmi tv di domenica 25 dicembre 2016. La guida completa, le ultime anticipazioni e news di Italia 1 e La7.

Su Italia 1, invece, andrà in onda il film Il ciclone La trama, la vita della famiglia di Levante e del paesino toscano in cui vive viene improvvisamente stravolta dall’arrivo di una compagnia di splendide ballerine di flamenco, che hanno scambiato il casolare per un’azienda di agriturismo.

A Natale 2016, domenica sera, 25 dicembre 2016, su La7 andrà in onda il film Cocoon, l’energia dell’universo. La trama, in una pensione per anziani e nei dintorni di essa vivono tre amici: Ben, Arthur e Joe, che passano il loro tempo chiacchierando e usufruendo segretamente di una lussuosa piscina sita in un’abitazione sfitta nelle vicinanze. Il loro divertimento è però interrotto da Walter che, assieme ai tre cugini tra i quali spicca la bella Kitty, decidono di affittare la casa per poco meno di un mese.