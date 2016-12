Natale 2016: mercatini ed eventi ad Amalfi e Sorrento

Natale, mercatini ed eventi ad Amalfi e Sorrento. A partire dal 16 dicembre e fino al 6 gennaio 2017, presso il Lungomare dei Cavalieri ad Amalfi (Sa) si tiene l’Amalfi Christmas Village, con i suoi mercatini di Natale. In esposizione nelle caratteristiche baite di legno si trovano idee regalo,oggetti decorativi e prodotti artigianali. Non mancano specialità eno-gastronomiche di produzione locale e punti di ristoro. Amalfi nel periodo natalizio oltre al mercatino offre numerosi eventi, concerti e spettacoli da non perdere, oltre che presepi artistici allestiti secondo la tradizione.

Natale 2016 a Sorrento. Gli eventi da non perdere.

A Sorrento (Na) il Natale si festeggia anche quest’anno con la rassegna “M’illumino d’Inverno”, un fitto programma di eventi che terminerà il 28 gennaio 2017. Immersi nella magica atmosfera creata dalle luci e dagli addobbi natalizi, si potranno ammirare suggestivi presepi, mostre, spettacoli ed animazione di strada. Ricordiamo, in particolare, il Concerto di Natale previsto il 26 dicembre nella Cattedrale di Sorrento alle ore 19.30.