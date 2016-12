Eventi, Natale 2016 a Firenze: le visite gratuite. Alla Galleria degli Uffizi riprendono le visite gratuite guidate. Con l’inizio del nuovo anno e grazie alla disponibilità del personale di vigilanza delle Gallerie degli Uffizi, tornano le opportunità di visite guidate gratuite a diversi ambienti del complesso vasariano: alla Collezione Contini Bonacossi dove sono esposte in maniera permanente opere dal XIV al XVIII secolo, al percorso per portatori disabilità in Galleria, e all’ex-Chiesa di San Pier Scheraggio dove, tra le altre cose, si possono ammirare perfino due dipinti di Sandro Botticelli.

Eventi, Natale 2016 a Firenze :la grande mostra di Ai Weiwei.

La serie fotografica che dominerà nei prossimi mesi, dall’alto delle grandi vetrate ottocentesche, l’interno di uno dei luoghi pubblici più frequentati e affollati di Firenze, consiste in un’immagine che si ripete, variandosi: in campo lungo con diversi edifici, monumenti o architetture note, ma il centro della prospettiva (Study of Perspective è il titolo della serie) è occupato ogni volta da un dito medio, che si protende verso quegli sfondi nel gesto convenuto e volgare del disprezzo e della provocazione; il dito, il pugno, il braccio teso dell’artista formano l’asse prospettico che guida il nostro sguardo. Oltre a ciò non mancheranno i bellissimi mercatini di Natale tra prodotti tipici e artigianato.