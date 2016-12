Pensioni 2016, le novità. Sul fronte pensioni le ultime news vengono rese note dall’Inps in un comunicato. In particolare, il pagamento delle pensioni di gennaio avverrà il giorno martedì 3. Nel mese di gennaio 2017 i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL saranno effettuati il secondo giorno bancabile. Il pagamento al secondo giorno bancabile è stato stabilito dall’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.

Riforma pensioni, le ultime news di Lucio Casalino.

Sul fronte riforma pensioni, le ultime news vengono fornite da Lucio Casalino. La riforma delle pensioni targata Roberto Maroni nel 2004 aveva delegato il Governo a emanare entro il 21 settembre dell’anno successivo due decreti in tema di previdenza complementare, uno per i lavoratori privati e un altro per i dipendenti pubblici. “L’ha fatto per i privati, si è dimenticato di farlo per i pubblici”, dice Lucio Casalino, esperto di pensioni, già dirigente Inps e attualmente consigliere nazionale della Cisal e professore a contratto all’università Federico II di Napoli, in una videointervista ad Askanews.

Questa dimenticanza ha creato un diverso regime fiscale “più vantaggioso per i lavoratori privati che aderiscono ai fondi pensione” e, invece, meno favorevole agli statali. La tassazione della pensione in forma di rendita per i pubblici è ordinaria con aliquote Irpef marginali e sostitutive (cinque scaglioni dal 23 al 43%); per i privati è prevista una tassazione con imposta sostitutiva del 15% e fino al 9% con 35 anni di iscrizione al fondo. “E’ un tema molto importante – prosegue Casalino – parliamo della seconda gamba del sistema obbligatorio. Non avendo adottato il decreto per i pubblici si sono creati due sistemi fiscali differenti”. Secondo il consigliere nazionale della Cisal si tratta di una cosa “improponibile” e per certi versi “incostituzionale”.

Cumulo gratuito, Pensioni minime, lavori usuranti.

Le novità contenute nella legge di stabilità 2017, relative alle pensioni prevedono un intervento sui lavoratori che hanno carriere discontinue consistente nella possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi in tutte le forme di previdenza obbligatoria (anche le casse professionali) al fine di raggiungere il diritto alla pensione anticipata (vale a dire i 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi di contributi le donne) o alla pensione di vecchiaia (qui sono disponibili ulteriori dettagli sulla misura). Sul fronte pensioni, arriva un aiuto ai pensionati con redditi bassi attraverso un incremento della quattordicesima e un ampliamento della no-tax area dei pensionati (qui i dettagli della misura). Inoltre, la manovra contiene una serie di migliorie relative alle pensioni degli usuranti, volte a rendere più agevole il pensionamento degli addetti ai lavori usuranti come individuati dal decreto legislativo 67/2011 (qui i dettagli dell’intervento) in cui perimetro, è bene ricordarlo, non viene però ampliato.

Pensioni e previdenza, gli ultimi dati Eurostat.

Le ultime news sul fronte pensioni e previdenza vengono fornite dai dati Eurostat, dai quali risulta che L’Italia è il settimo Paese tra i 28 dell’Unione europea a spendere di più rispetto al Pil su welfare, previdenza e assistenza sociale, con un 30 per cento del Pil nel 2014. Il livello più elevato è il 34,2 per cento della Francia, seguita dalla Danimarca (33,5%) e della Finlandia (31,9%). Peraltro in Italia quasi i due terzi della spesa sociale vanno alle pensioni: il 58,6 per cento del totale secondo l’ente di statistica comunitario. Mentre alle politiche per la famiglia va solo un 5,4 per cento. Un terzo della spesa, il 29,4 per cento è su salute e invalidità. Il 5,8 per cento sulla disoccupazione e lo 0,8 per cento sull’inclusione sociale.

Riforma pensioni e previdenza, le ultime dichiarazioni della Confael.

Tra le proposte della Confael, Confederazione Autonoma europea dei lavoratori, il primo sindacato italiano con una visione europea del lavoro, c’è anche quella di riscrivere la previdenza. “Noi siamo quasi allo strozzamento – ha aggiunto Domenico ad Askanews Marrella -, all’imbuto del sistema. La spesa pubblica non riesce ad essere coperta dall entrata e per questo siamo arrivati quasi alla fine di questo effetto imbuto. Per evitare questo si deve fare intanto una grandissima lotta all’evasione, cercare di fare una sorta di accordo, una vera vertenza di lavoro in modo che io cittadino che ho problemi con l’erario o con gli enti preposti, vedi Equitalia, se ho delle sanzioni e devo pagare diverse somme arretrate chiediamo l’abolizione di interessi e more, l’abbattimento del 70% del dovuto e il 30% finale da spalmarlo in 5 anni in maniera tale che chi ha un debito nei confronti dell erario, possa diventare un nuovo contribuente che possa aiutare a rinnescare il mercato del lavoro ed aumentare il gettito che serve ad andare a coprire pensioni, ammortizzatori sociali e immettere nel ciclo produttivo una serie di giovani perché oggi la disoccupazione giovanile è passata da un tasso del 42-43% in alcune zone del mezzogiorno oggi sfiora il 50%”.

Pensioni, il punto sulle novità contenute in legge di stabilità fatto da Ivan Pedretti.

Sul fronte pensioni, il punto della situazione è stato fatto dal segretario Pedretti in diretta video su Facebook: “Quello passato è stato un anno intenso che ha prodotto una serie di misure significative per i pensionati e per i lavoratori. Ma sulle pensioni il lavoro non è concluso, il nostro impegno continua”. Aggiunge Pedretti. “Il 2016 è stato un anno molto importante. Il sindacato dei pensionati della Cgil è stato in campo. Abbiamo fatto una grande manifestazione a maggio a Roma e poi si è aperto il confronto con il governo che ha prodotto una serie di misure significative per i pensionati e per i lavoratori”. Lo ha detto il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti in una diretta Facebook, facendo il bilancio dell’anno appena trascorso e annunciando gli impegni del Sindacato per il 2017.

Ivan Pedretti ha ricordato che sulle pensioni il lavoro non è ancora concluso, che ci sarà una seconda fase del confronto con il governo da portare avanti e che se non ci saranno risposte lo Spi Cgil è pronto a mobilitarsi. Il governo dovrà inoltre intervenire sul lavoro in previsione dei referendum della Cgil sui voucher, sui licenziamenti e sugli appalti. Su questo tema il segretario Spi ha detto che “il governo deve aprire una fase di confronto con i sindacati per cambiare quelle leggi. Se non ci fosse questa disponibilità politica chiameremo i cittadini ad esprimersi con il voto sui nostri referendum”.Tra gli argomenti anche quello del terremoto e dell’aiuto alle popolazioni colpite, la maggior parte delle quali sono anziani e pensionati. “Lo Spi Cgil – ha concluso – si sta dando da fare in quelle zone con camper, furgoni e altre unità mobili per portare assistenza e sostegno a migliaia di persone. Un impegno che continuerà e si rafforzerà nei prossimi mesi”.

Pensioni anticipate e opzione donna, ultime news.

Le novità delle ultime settimane sul fronte pensioni anticipate ed Opzione Donna hanno visto la nascita di un nuovo comitato, il Comitato Opzione Donna Social. Le Amministratrici del Comitato Opzione Donna Social, Orietta Armiliato ed Anna Rampello ne hanno reso noto gli obiettivi partecipare, aggiornare, pubblicizzare e sostenere ogni iniziativa governativa e parlamentare al fine ottenere nuove misure di pensionamento anticipato relativamente alla platea femminile. Si occuperà di monitoraggio dei fondi residui del cd. Contatore anche per l’anno 2017 al fine di poter consentirne l’utilizzo, ampliando la platea, anche negli anni a venire fino ad esaurimento degli stessi come sancisce la Legge 208/2015, ed anche della mancata possibilità di cumulo e quindi dell’accesso alla misura, per coloro che nella carriera lavorativa abbiano maturato e versato anni di contribuzione nelle diverse casse previdenziali.

Pensioni, gli ultimi dati Covip.

Sul fronte fondi pensione, è stata elaborata dalla COVIP la relazione tecnica annuale sugli investimenti delle Casse professionali. La mancanza di un quadro regolamentare definito, viene sottolineato, ha indotto gli Enti previdenziali a prendere a riferimento, nella definizione degli assetti regolamentari ed organizzativi, la disciplina sulla previdenza complementare. L’analisi della composizione del patrimonio delle Casse mostra una prevalenza degli investimenti domestici.Le attività complessivamente detenute dai Fondi pensione, al 31 dicembre 2015, ammontano a 112,5 miliardi di euro. Gli investimenti domestici nel “sistema-Paese” “si attestano a 38,5 miliardi, corrispondenti al 34,2% delle attività totali, mentre gli investimenti non domestici ammontano a 62,5 miliardi, pari al 55,6%” del patrimonio complessivo. Lo si legge nel rapporto che la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) presenta stamattina, a Roma. Nel documento, dedicato prevalentemente all’analisi delle Casse di previdenza dei professionisti, si sottolinea come “30,2 miliardi dei Fondi pensione (il 26,9% delle attività totali) siano costituiti da titoli di Stato”.

Pensioni, precoci, quota 41, le ultime news di Moreno Barbuti.

Sul fronte pensioni dei precoci, continua la battaglia del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti. Nell’ultimo post uno dei membri del gruppo fa un augurio per il nuovo anno:”Un altro anno e passato. Un altro anno pieno di sorprese, di delusioni, di vittorie e di sconfitte.. un anno che aggiungiamo agli altri in cui abbiamo combattuto, sperato che i nostri progetti si avverassero, un anno che ricorderemo per le nostre numerose battaglie di cui abbiamo in archivio, come tutti sapete, una carrellata riassuntiva a disposizione di chiunque voglia informarsi. Un pensiero corre spontaneamente anche a chi ha lottato, combattuto la nostra battaglia e purtroppo oggi non è più tra noi. Siamo persone che cercano di stare sempre con i piedi per terra, ma ci rendiamo conto che a volte è necessario sognare perché abbiamo bisogno di credere in qualcosa di diverso, perché abbiamo bisogno di pensare che un po’ di giustizia dovrà arrivare anche per noi, che la ruota prima o poi girerà anche in nostro favore, perché il sogno è la speranza di ogni uomo”.

E conclude dicendo: “Che il 2017 sia l’anno in cui le nostre aspettative ed i nostri progetti per il futuro, possano avverarsi, l’anno in cui la piccola luce che abbiamo intravisto all’orizzonte, possa apparire come una stella sempre più luminosa fino ad esplodere in un tripudio di colori e di felicità per tutti. Auguri di Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo, di pace e di amore, auguri di tanta salute, auguri per un vita piena d’amore a tutti voi amici componenti del gruppo Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti. E mi raccomando: crediamo nella forza dei nostri sogni, sempre avanti tutta con la quota 41!! Lo so è difficile, è un po’ come puntare alla luna, ma noi facciamolo ugualmente, se anche dovessimo mancarla, finiremmo comunque tra le stelle!!”