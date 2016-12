Tagli capelli inverno 2017. Voglia di cambiare look per il nuovo anno? Ecco tutti i nuovi trend!

Nuovo anno, nuovo look: i tagli di capelli medi per il 2017. Con l’arrivo del nuovo anno nasce la voglia di cambiare look, di ringiovanire, di apparire migliori. Che sia un taglio drastico o una spuntata, una tinta oppure qualche riflesso poco importa: i cambiamenti partono sempre dai capelli. Per chi non se la sente di decidere per un taglio drastico, le ultime tendenze in tema di capelli inverno 2017 lanciano proposte di tagli medi davvero interessanti per un look chic e sempre alla moda. I tagli medi sono in assoluto i più comodi da mantenere e curare. Le opzioni sono davvero centinaia: dallo scalato al pari passando per sfumature e tagli simmetrici, uno per ogni gusto.

Nuovo anno, nuovo look: i trend del momento.

Il long bob, detto anche lob, è il taglio più in voga del momento. Si tratta di un carrè semplice, mosso oppure liscio. Sta bene davvero a tutte, nessuna controindicazione. Lo swag è tornato direttamente dagli Settanta. Si tratta di un caschetto pari abbinato ad una frangia lunga che sfiora gli occhi. La frangia è il trend capelli numero uno per il 2017. Il wob non è altro che il caschetto nella sua versione ondulata. Sta benissimo accostato a ciuffi laterali e portato su capelli con riflessi dorati.