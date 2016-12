Tagli di capelli inverno 2017: tutte le novità per chi ama i capelli corti. Tante sono le novità in tema di capelli inverno 2017, ma i capelli corti, pratici e iper-femminili vanno per la maggiore. Un taglio di capelli corti dona freschezza, leggerezza e soprattutto giovinezza. Infatti, basta tagliare i capelli per ringiovanire il viso di almeno 5-10 anni. Vi sono diverse proposte e tendenze da seguire per essere glamour e alla moda. Lo short bob, innanzitutto, è uno dei migliori tagli di capelli corti. Praticamente è un pixie cut alla maschietta ma con ciocche lunghe che prendono la forma di un bob . Ma la moda inverno 2017 vede il trionfo dello short curly bob, ossia il bob cortissimo e super-riccio. I pixie cut sono sensualissimi e donano charme a chi lo porta.

Tagli di capelli inverno 2017: tutte le novità per i capelli medi.

Molto belli e assolutamente di gran moda sono anche i carrè vintage e i caschetti. Quest’ultimi possono essere portati in tanti modi ma i più gettonati e richiesti del momento sono i caschetti destrutturati. Belli da vedere e soprattutto da porta, la differenza dal comune caschetto è dovuta alle ciocche sfilate che rendono il taglio leggero e sbarazzino. In questo modo viene risaltata la chioma e il suo movimento naturale. Può anche essere portato lungo fino alle spalle oppure a metà collo purché abbinato a una frangia o a un ciuffo laterale. Per quanto riguarda il carrè, può essere portato anche sui capelli lunghi, le punte scalate conferiscono un certo charme.