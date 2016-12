Tagli di capelli scalati 2017: i nuovi layered cut del momento

Tagli di capelli scalati 2017: i nuovi layered cut. Grandi novità per i tagli di capelli con un ritorno agli anni ’90 e al layered cut. I tagli di capelli scalati saranno infatti una grandissima tendenza del 2017 abbinati quasi sempre alla frangia piena che cade sugli occhi per evidenziare lo sguardo. Un esempio? Il bellissimo nuovo taglio di capelli dell’attrice di Star Wars Rogue One Felicity Jones.

Nuovi tagli scalati: i capelli di Felicity Jones.

L’attrice Felicity Jones ha un taglio di capelli medio lungo portato liscissimo con frangia e leggere scalature. Spesso abbiamo visto questa splendida protagonista del cinema, attualmente nelle sale con Star Wars the Rogue One, con capelli lunghi e frangia e il suo look iper femminile. Un layered haircut molto stiloso soprattutto per la media lunghezza che sta benissimo anche a coloro che hanno la fronte alta. Scommettiamo che sarà tra i tagli di capelli di tendenza anche nel vicino 2017? Lo scopriremo presto, intanto la bellissima Felicity sembra aver fatto centro con un look senza tempo perfetto per il suo viso ed i suoi occhi.