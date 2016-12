Amnistia e indulto, Carceri e Giustizia: le ultime news ad oggi 26 dicembre 2016. Nel giorni delle festività, che vedono riunite le famiglie intorno al calore della tavola, il pensiero non può che andare ai detenuti rinchiusi nelle carceri italiane, che seguiamo quotidianamente per conoscere l’evoluzione della situazione dei penitenziari italiani e del rispetto dei diritti umani. Difficile per il momento un provvedimento di amnistia e indulto per superare il problema del sovraffollamento.

Carceri e Giustizia: le news ad oggi 26 dicembre 2016.

Segnaliamo le iniziative pregevoli compiute di questi tempi per favorire la riabilitazione dei detenuti. Ristretti Orizzonti riporta dell’incontro del 7 dicembre, dello scrittore Emiliano Gucci, presso la Casa Circondariale di Prato che ha segnato la partenza del progetto promosso dal Prap di Firenze in collaborazione con la Libreria Rinascita di Empoli “Caro Amico, io scrivo...”. Alcuni scrittori sono entrati ed entreranno in carcere “per conversare, con i detenuti studenti e con quelli che partecipano ai laboratori di scrittura, sul senso dello scrivere. Consegneranno inoltre i premi (3 libri a testa frutto della raccolta libraria della precedenza iniziativa “C’è un libro per te”) ai diplomati e ai diplomandi dell’anno scolastico 2015/2016.

Gli incontri proseguiranno a gennaio 2017 in date da definire, con Jacopo Chiostri al carcere di Livorno, Marco Malvaldi alla casa di reclusione di Massa, Francesca Melandri a Firenze Sollicciano ed Enzo Carabba a Massa Marittima e Firenze Mario Gozzini. Gli incontri saranno seguiti da Teresa Delogu della Libreria Rinascita di Empoli e coordinati dalla dott.ssa Monica Sarno dell’ufficio detenuti e Trattamento del Prap di Firenze

Giuseppe Martone”.