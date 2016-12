Anticipazioni Una vita – Acacias 38: trame future e puntate spagnole. «Che cosa vuole Cayetana da Teresa?» Continuiamo la nostra ricerca attraverso gli spoiler e le anticipazioni sulle trame delle puntate spagnole di Una vita – Acacias 38 – che la rete madrilena Antena 3 sta trasmettendo proprio in questi giorni. La cosa che più salta all’occhio è lo strano contegno che Cayetana continua a manifestare nei confronti di Teresa. Una situazione che avrà rapide evoluzioni.

«Un’intervista a Sara Miquel». Anticipazioni e news Una vita – Acacias 38: trame future e puntate spagnole.

Le) rivelano in effetti chein queste puntate si trova in uno stato mentale alquanto confuso. Tanto per cominciare si mostradi lei e delle sue amicizie – sostenendo chema si spinge fino a! Di che cosa si tratta? È solamente un senso di possesso, o un’ossessione dovuta alla scarsa lucidità della? Oppure – come ha suggerito in un’intervista la sua interpreteveramente? Che se ne sia innamorata? Restate con le nostreper saperne di più…