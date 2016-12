Beautiful Anticipazioni News e Trame delle puntate di gennaio 2017. «Aspettando il ritorno… grandi novità!» Care amiche ed amici fan di The Bold And The Beautiful, siamo all’inizio di un periodo di vacanza della nostra soap preferita, ma dobbiamo essere pronti a grandi emozioni al ritorno dei nostri eroi Forrester, Spencer & C! Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano, infatti, che questa pausa invernale è come una specie di rincorsa – un passo indietro e due avanti! – prima di un salto che ci porterà verso cambiamenti scioccanti e colpi di scena sconvolgenti!

«Quinn diventa la donna di Eric!» – Beautiful le Anticipazioni di Gennaio 2017.

Perché nel frattempo – come ci segnalano le anticipazioni di Beautiful – si vanno preparando eventi che nel corso delle prossime settimane ci proietteranno in una dimensione inattesa, ma di sicuro molto emozionante! Si verrà infatti a scoprire che Quinn – che in un primo tempo sembrava essere stata sedotta e abbandonata da Eric – ha invece intrapreso con il patriarca dei Forrester una relazione – stabile ma clandestina – che certamente non sarebbe gradita al resto della famiglia. Intanto, tra Thomas e Caroline i rapporti si normalizzano e diventano più frequenti. Non solo, ma pare che tra i due ci sia la possibilità che nasca un sentimento d’amore. Ridge, ascoltando una loro conversazione, fraintende le intenzioni della moglie e pensa di chiedere il divorzio mentre anche il matrimonio di Wyatt e Steffy incomincia a scricchiolare…