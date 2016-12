George Micheal è morto il giorno di Natale a soli 53 anni, probabilmente per insufficienza cardiaca. Il cantante ebbe un grandissimo successo negli anni Ottanta con i Wham, ed è celebre il suo successo natalizio che ogni anno tutti noi ascoltiamo e riascoltiamo con immenso piacere, “Last Christmas”. Il cantante, verso la fine degli anni Ottanta, ha intrapreso la carriera di solista e ha mantenuto grande notorietà e successi musicali per oltre quattro decenni. George si è spento serenamente nella sua casa in Inghilterra ieri pomeriggio e per circostanze naturali, probabilmente un infarto: la polizia afferma che non ci sono circostanze sospette legate alla sua morte.

George Micheal, il ricordo delle star.

Sono tante le persone che hanno postato, sui social, una frase, un ricordo, un omaggio per George Micheal. Tra le star, hanno avuto un pensiero per il cantante: giusto per citare qualche nome ricordiamo i Duran Duran, Madonna, Laura Pausini ed Enrico Ruggeri che, ricordando tutti gli artisti scomparsi nel 2016, ha definito l’anno che sta per finire “annus horribilis”.