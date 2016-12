Cosa possiamo vedere stasera in tv? La guida tv completa di oggi, lunedì 26 dicembre 2016, tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda lunedì sera, 26 dicembre 2016 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film 8 amici da salvare. Su Canale 5, invece, vedremo il film A Natale mi sposo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda il film 8 amici da salvare. La trama, racconta la storia vera di un’eroica muta di cani da slitta abbandonata a se stessa in Antartide, a seguito di un’evacuazione di emergenza durante una spedizione scientifica. La guida Jerry Sheperd, decisa ad onorare la fedeltà dei propri amici a quattro zampe, intraprenderà una crociata personale al fine di riuscire ad organizzare una spedizione di recupero.

Su Rai 2 verrà trasmesso il programma Voyager Speciale – Una Notte da Favola condotto da Roberto Giacobbo. Un viaggio per grandi e piccini, alla scoperta di cosa c’è di vero nelle favole. Indagini e ricostruzioni che coinvolgeranno oltre 40 attori in costume, alla scoperta delle origini, dei significati nascosti e delle vicende realmente accadute che spesso si celano dietro alle fiabe più famose.

Su Rai 3 verrà trasmesso il film di animazione Ralph Spaccatutto. La trama, Ralph, personaggio cattivo del videogioco “Felix Aggiustatutto”, è stufo di questo ruolo e esce dal videogioco per diventare un eroe positivo.

Su Rete 4 vedremo il film Vi presento Joe Black. La trama, la morte decide di prendersi una vacanza e si presenta nelle fascinose sembianze di Brad Pitt presso la famiglia del magnate della televisione William Parrish. Qui si innamora della bellissima figlia di William, Susan… ma, intermezzi piacevoli a parte, la morte ha pur sempre un’implacabile missione da compiere.

Su Canale 5 andrà in onda il film A Natale mi sposo. La trama, gustavo è un cuoco milanese a Roma. Padre di un adolescente che coltiva il sogno di un amore impossibile, Gustavo viene scambiato per un celebre chef e invitato a organizzare a St. Moritz un sofisticato pranzo di nozze.

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Now You See Me – I maghi del crimine. La trama, una squadra dell’FBI è sulle tracce di un super-team formato dai più grandi illusionisti del mondo, i quali mettono a segno una serie di rapine in banca nel corso delle proprie esibizioni.

Lunedì sera, 26 dicembre 2016, su La7 andrà in onda il film Gli uomini preferiscono le bionde. La trama, Gus, figlio del milionario Esmond, s’innamora di una ballerina, Lorelei, che intende sposare. A tale effetto Gus si recherà con l’amata in Europa, dove avrà luogo il matrimonio. Ma il vecchio Esmond, contrario a tali nozze, impedisce a Gus di partire.