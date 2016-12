Nuovo anno e nuove idee per capelli: le ultime tendenze di capelli per Capodanno 2017. Pronte a brillare come delle stelle nella notte più scintillante dell’anno? Il Veglione di Capodanno che segnerà il passaggio tra il 2016 e il 2017 è vicino, e molte sono le proposte per tutte quelle donne che non vogliono passare inosservate anche in quest’evento. Il look con chioma brillante dunque per salutare il “Vecchio” anno e dare il benvenuto al “Nuovo” anno con un tocco di brio. La possibilità di applicare strass e accessori luccicanti sulla propria chioma, garantirà un look da principessa, sogno di ogni donna. Il trend dei glitterhair che permette di fare scintillare i capelli di ogni donna, sia che siano corti che lunghi, dà la possibilità di scegliere tra strass di molteplici colori. Si passa dal dorato, al silver, al blu notte, arrivando al verde smeraldo, finendo con il rosa e il borgogna.

Nuovo anno e nuove idee per capelli: nuovo trend capelli per Capodanno 2017, il glitterhair.

Il trend per il Veglione di Capodanno 2016/2017, definito glitterhair, permette di far brillare la propria chioma ed essere al centro dell’attenzione anche nell’ultimo giorno dell’anno. Sarà possibile decorare i propri capelli grazie all’applicazione di strass. Questo procedimento è davvero semplice da realizzare anche da sole; si possono applicare gli strass sia sui capelli sciolti che su quelli raccolti o semi-raccolti. Sarà appena sufficiente applicare qualche strass partendo dalle radici e proseguendo sulla lunghezza, dado vita ad una scia brillante che si snoda su tutta la chioma, oppure concentrando l’applicazione solo in una determinata sezione di capelli, ad esempio nella riga centrale. L’effetto Wow sarà assicurato!