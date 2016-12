Papa Francesco, il messaggio di pace del Natale. In una Piazza San Pietro gremita di fedeli Papa Francesco, nel giorno del Santo Natale, ha parlato del mistero della natalità e del messaggio di pace tra i popoli che ha portato Gesù Cristo, Dio che si è fatto uomo per salvarci. Oggi, dopo 2017 anni, la pace ancora non regna tra i popoli. Sono troppe le terre dilaniate dalla guerra, troppi i bambini che vivono nel terrore delle bombe e dello strazio infinito.

Papa Francesco chiede pace per i popoli della terra: “Pace agli uomini e alle donne nella martoriata Siria, dove troppo sangue è stato sparso. Soprattutto nella città di Aleppo, teatro nelle ultime settimane di una delle battaglie più atroci. Pace alle donne e agli uomini dell’amata Terra Santa, scelta e prediletta da Dio. Israeliani e Palestinesi abbiano il coraggio e la determinazione di scrivere una nuova pagina della storia, in cui odio e vendetta cedano il posto alla volontà di costruire insieme un futuro di reciproca comprensione e armonia. Possano ritrovare unità e concordia l’Iraq, la Libia, lo Yemen, dove le popolazioni patiscono la guerra ed efferate azioni terroristiche. Pace agli uomini e alle donne in varie regioni dell’Africa, particolarmente in Nigeria, dove il terrorismo fondamentalista sfrutta anche i bambini per perpetrare orrore e morte. Pace nel Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo, perché si risanino le divisioni e tutte le persone di buona volontà si adoperino per intraprendere un cammino di sviluppo e di condivisione, preferendo la cultura del dialogo alla logica dello scontro.

Papa Francesco, una preghiera per i bambini che vivono in zone di guerra.

Ai bambini Papa Francesco manda il suo speciale messaggio di pace: “pace ai bambini, in questo giorno speciale in cui Dio si fa bambino, soprattutto a quelli privati delle gioie dell’infanzia a causa della fame, delle guerre e dell’egoismo degli adulti”. Il Papa ha ricordato i bambini anche durante la Messa della notte di Natale. Ricorda quei “bambini che, oggi, non sono adagiati in una culla e accarezzati dall’affetto di una madre e di un padre, ma giacciono nelle squallide ‘mangiatoie di dignità’: nel rifugio sotterraneo per scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un barcone sovraccarico di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non vengono lasciati nascere, da quelli che piangono perchè nessuno sazia la loro fame, da quelli che non tengono in mano giocattoli, ma armi”.