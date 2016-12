Anticipazioni Tempesta d’Amore le news e le trame di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 dicembre 2016. «Puntata doppia a Santo Stefano». Non interrompe le sue trasmissioni per le festività natalizie la fiction televisiva bavarese che tanto successo ha qui in Italia. Le anticipazioni e news di Tempesta d’Amore (edizione italiana di Sturm der Liebe) – mostrano infatti che alle 19:55 di lunedì 26 dicembre la soap tedesca andrà regolarmente in onda su Rete 4, con una durata più lunga del solito.

«Un luttuoso messaggio». Anticipazioni Tempesta d’Amore le news e le trame di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 dicembre 2016.

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore rivelano quello che accade nelle prossime puntate della soap. David (Michael Kuhl) riceve una lettera con cui gli viene comunicato che un suo vecchio amico, Philipp, che aveva perso di vista anni prima, è stato dichiarato morto. Dopo aver visto Desirée (Louisa von Spies) e Lucien mentre si baciavano, Clara (Jeannine Michele Wacker) si sente obbligata a parlarne con Adrian (Max Alberti), che va ad affrontare il rivale. Lucien tuttavia lo prende in contropiede, rivelando a Lechner che Clara è innamorata di lui.