Una vita le Anticipazioni e Trame Dicembre 2016 Gennaio 2017. «Situazioni che improvvisamente precipitano!» Le indagini dell’ispettore Mauro San Emeterio, che – come abbiamo visto dalle anticipazioni di Una vita Acacias 38 – ha avuto da subito l’intuizione giusta, hanno una svolta improvvisa e decisiva. L’investigatore decide di informare subito Felipe e Fabiana delle sue nuove acquisizioni, presentando loro anche delle cartelle cliniche dalle quali si evince quanto da lui supposto!

«Ramón e Trini: un amore duro a morire!» Una vita – Acacias 38. Anticipazioni e Trame Dicembre 2016 Gennaio 2017.

Nel frattempo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano che Juliana confida a Trini che Ramón è ancora innamorato di lei e non di sua moglie Lourdes. Quest’ultima intanto fa carte false pur di far rompere il fidanzamento ufficiale tra María Luisa e Victor. Cayetana, in carcere, è aggredita e quasi uccisa da Berta, mentre Guadalupe e Pablo si oppongono risolutamente alla richiesta di riesumazione dei cadaveri di Germán e di Manuela, convinti come sono che i loro cari siano in realtà fuggiti a Cuba per sfuggire alla vendetta della Sotelo Ruz. Questo scatena la reazione di Fabiana, che accusa la sua amica di averla ingannata in merito alla sorte dei due innamorati.