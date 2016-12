Voyager Speciale Ai confini della conoscenza 30ª edizione – Anticipazioni e news di lunedì 26 dicembre 2016 – «Viaggio nel mondo del fantastico favolistico» – In una puntata speciale come quella di questa sera – le anticipazioni di Voyager speciale ci portano alla scoperta di un mondo da favola rivelato da Roberto Giacobbo. Davvero imperdibile questa serata con Giacobbo, intitolata per l’appunto “Una notte da Favola”. Andiamo a vedere nel dettaglio le anticipazioni della puntata di Voyager in onda il 26 dicembre 2016 come sempre su Rai 2 alle 21:10.

Sarà un viaggio veramente molto speciale quello che – come illustrano le anticipazioni di Voyager – Roberto Giacobbo ci farà fare attraverso il mondo del simbolo, alla scoperta dei significati reconditi, dei messaggi nascosti che si possono ritrovare in ogni fiaba. E spesso si tratta di contenuti che non ci saremmo mai aspettati! Per esempio non tutti sanno che Cenerentola è una favola italiana, nata dalla fantasia di uno scrittore napoletano più di quattro secoli or sono. Oppure che la Bella e la Bestia sono personaggi veramente esistiti, nella Francia del XVI secolo. E ancora, che alcune scene della saga di Star Wars sono state girate nella Reggia di Caserta, che ha funto da set per molti capolavori della storia del cinema. E proprio la Reggia di Caserta, uno dei palazzi più importanti e belli del mondo, farà da cornice a questa notte da favola. Roberto Giacobbo ne approfitterà per svelarne al pubblico curiosità e luoghi segreti, dai tetti ai sotterranei, passando attraverso alcune zone molto riservate, usate per gli incontri più intimi dai re e dalle regine.