Amici 2016-2017 Ed. 16, news ed anticipazioni. Le lezioni all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 sono momentaneamente sospese per la pausa natalizia e secondo le ultime anticipazioni il talent riaprirà i battenti a partire da lunedì 2 gennaio 2017. Nell’ultima puntata del day time di Amici 2016-2017 Ed. 16 di venerdì 16 dicembre 2016 la situazione di alcuni allievi non è stata però chiarita. Alessio è infatti finito in sfida al posto dello Strego, in quanto ha criticato lo sfidante del suo compagno di squadra. L’atteggiamento non è piaciuto alla produzione, che ha quindi deciso di mandarlo in sfida. Secondo le ultime anticipazioni la puntata che doveva vedere tale sfida non è ancora stata registrata e quindi non siamo ancora a conoscenza della sorte di Alessio all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Vediamo quali sono le ultime news sul serale di Amici 2016-2017 Ed. 16 secondo le anticipazioni ufficiali…

Amici 2016-2017 Ed. 16: le ultime anticipazioni sul serale, Fedez tra i papabili coach?

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 dovrà dire ad una grande protagonista del talent. Emma, dopo tre anni da coach, ha deciso di abbandonare per dedicarsi esclusivamente alla sua carriera di artista. Elisa, nonostante le dichiarazioni durante una conferenza stampa, è stata riconfermata nel suo ruolo di coach. Anche Nek ha dichiarato durante un’intervista che non esclude un suo ritorno nel ruolo di coach nel serale di Amici 2016-2017 Ed. 16.

Al posto di Emma è partito il toto nome per chi prenderà il suo ruolo, e tra i nomi al momento più papabili ci sono Gianna Nannini e Giorgia, che non hanno né smentito, né confermato la loro partecipazione ad Amici 2016-2017 Ed. 16. Secondo le ultime anticipazioni è anche stato fatto il nome di Fedez, magari in coppia proprio con J-Ax, data la grande sintonia che esiste tra i due. In ogni caso nessuna notizia è stata per ora confermata o smentita. Per scoprire quali saranno i prossimi coach di Amici 2016-2017 Ed. 16 non ci resta che seguire tutte le anticipazioni…