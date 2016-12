Amnistia e indulto 2016, il punto di Rita Bernardini. Nell’intervista e nelle dichiarazioni di due giorni fa rilasciate al Tg5 la Bernardini, del partito radicale, condivisa sul suo profilo Facebook, dinanzi al carcere di Regina Coeli, fa il punto sulla situazione carceri. La Bernardini spiega il motivo della loro visita e dichiara: “Siamo qui per gli ultimi ma soprattutto perché l’Italia torni ad essere uno stato di diritto e perché nel luoghi di detenzione c’è una violazione costante dei diritti fondamentali, anche fuori dei luoghi di detenzione“. Per tutto il periodo delle feste i Radicali faranno visita ai detenuti, coloro che sono ai margini della società, gli ultimi, ai quali Marco Pannella ha dedicato le sue battaglie durante la sua vita per il rispetto della legalità e di diritti umani.

Amnistia e indulto, i Radicali proseguono la loro battaglia.

Per questo i Radicali perseguono l’obiettivo dell’amnistia e dell’indulto ed hanno raccolto le lettere di 20.000 detenuti per scuotere l’attività delle istituzioni. Come ogni Natale hanno fatto visita ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli, e durante le festività saranno presenti in altri 29 carceri. Si tratta del primo Natale senza Marco Pannella, e la Bernardini ribadisce che la sua presenza è sempre viva tra di loro. I radicali, inoltre, hanno chiamato Ilaria Cucchi a far parte della loro delegazione, affinchè il ricordo del fratello sia da monito.

L’amnistia nel pensiero di Marco Pannella.

“Pannella – ricordano i radicali – concepiva il provvedimento di amnistia come necessario per una radicale riforma della giustizia, una giustizia inefficiente e lenta tanto da non garantire cittadini nemmeno sicurezza e competitività economica”. Il 35% dei detenuti è in attesa di giudizio, ed il problema del sovraffollamento è ancora oggi irrisolto e l’Italia rimane fuori da ogni contesto europeo.